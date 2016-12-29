Жители Сибири готовят друг другу интимные подарки

Как говорят в компании, в этом году многие жители Сибири предпочли отказаться от путешествий и провести праздничные каникулы дома. В этом декабре по сравнению с прошлым число покупок авиабилетов снизилось почти на 40%. Также на треть упало число приобретений бытовой техники.

При этом на 40% выросли траты в интернет-магазинах одежды и аксессуаров, а также косметики и парфюмерии (по сравнению с ноябрем).

Также в преддверии праздника вырос спрос на ювелирные изделия и бижутерию. В этом декабре расходы сибиряков на них увеличились в 2,5 раза по сравнению с ноябрем. В среднем за раз они тратят на украшения 6,2 тыс. рублей, тогда как в целом по стране средний чек в этой категории составляет 2,8 тыс. рублей.

Справка

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