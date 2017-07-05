Александр Карлин: в Барнауле построят 11 новых школ

5 июня Александр Карлин во время "прямой линии" рассказал, когда в новостройках Барнаула построят новые школы и поликлинику. С этим вопросом к нему обратилась молодая мама, проживающая в новом районе.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Недалекая градостроительная политика прежних администраций города создала эти проблемы с инфраструктурой в новых микрорайонах. А решать придется не тем, кто эти проблемы создавал.
Есть федеральная программа строительства новых школ. Есть краевая программа. Мы уже сдали одну школу в новостройках на 550 мест. Сдаем в этом году еще одну такую же школу. Причем, раньше срока. В этом же году в микрорайонах 2008 и 2006а закладываем две такие же большие школы, сдать которые планируем уже в 2018 году.
До 2025 года в краевой столице будет построено 11 новых школ, а всего по краю — 28.
Это огромная работа и значимые финансовые затраты. Нам нужно создать в новых школах 68 тысяч рабочих мест.
Люди иногда уменьшительно оценивают заботу государтсва о подрастающем поколении. Одно рабочее место в школе сегодня стоит от 800 тысяч до 1 миллиона рублей. Умножте это на 68 тысяч. А таких денег во многих муниципалитетах нет. Да еще после таких руководителей, как Парадовский в Новоалтайске, как Жарков в Тальменском районе. И еще есть кандидаты в список таких руководителей.
В Барнауле мы будет строить не только школы, но и детские сады в районах массовой застройки. В каждом новом микрорайоне нужно построить школу, детский сад, учреждение дополнительного образования, спортивный объект. Мы будем искать на это деньги. Это не так уж легко. Но я общался и с министром, и с вице-премьром, был на приеме у Дмитрия Медведева.
Еще в микрорайоне будем строить новую поликлинику, начинаем финансировать этот проект. Это будет крупнейшая поликлиника, которая будет объединять и взрослую, и детскую поликлиники на одной площадке. И будем строить в Индустриальном районе станцию скорой помощи.
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