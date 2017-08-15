Александр Карлин в своем блоге рассказал, где нашел портал в прошлое и будущее

Губернатор Алтайского края обнаружил, что Международная летняя детская деревня "Алтай" — это портал в прошлое и будущее одновременно. Об этом Александр Карлин написал 15 августа в своем блоге.
В лагерь "Крылатых", где проходит смена Международной деревни, губернатор съездил на прошлой неделе вместе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло. Чиновники попали на юбилейное открытие смены: в этом году МЛДД "Алтай" принял детей со всей России уже в 25 раз.
По словам губернатора, порталом в прошлое лагерь является потому, что "дружины и речевки, отряды и вожатые, новые друзья и идеи, море энергии и минимум социальных обязательств. У любого взрослого от такого мощного заряда детством загорается взгляд и появляется чувство воодушевления". А окном в будущее Международная деревня становится оттого, что "дети и подростки из "Отважной" и "Инновационной", "Творческой" и "Солнечной", "Правоохранительной" и "Спасательной" дружин, занимающиеся на образовательных площадках, посещающие мастер-классы, воплощающие интереснейшие проекты".
По словам Александра Карлина, "эти дети в скором времени придут на смену сегодняшним учителям и экономистам, медикам и политикам, творческим работникам и юристам. 90-летие Алтайского края будут организовывать именно они — боевые, активные, стремительные".
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
МЛДД "Алтай" уже четверть века является заповедником лучших из лучших. На 25-ю смену съехались 900 детей - лидеров молодежных и детских организаций, победителей краевых и федеральных конкурсов и олимпиад из Алтайского края, России и зарубежья. Им по 14-17 лет. Трудный возраст? - "Не, не слышали". Воспитанники "Алтайского Артека" все 25 лет наглядно доказывают, что заявить о себе миру можно не только через конфликт и нигилизм, но и посредством созидания, творчества, упорного труда в выбранном деле.
"Я с 2000-го года работаю в Международной деревне - сначала вожатой, потом начальником дружины. Это затягивает. И чем дальше, тем больше убеждаюсь в мысли, что наши дети умнее многих взрослых. У них столько здравых идей, столько креативных предложений. Они заставляют быть в тонусе, развиваться, иначе безнадежно отстанешь. Работать с такими детьми одно удовольствие! У них удивительный взгляд на мир", - сказала мне одна из руководителей дружин. Абсолютно согласен. Добавлю от себя: у ребят из "Международки" есть то, чего так не хватало нам в свое время: выбор среди массы возможностей.
Мы принадлежим к разным поколениям, но мыслим в едином направлении. Мы хотим видеть Россию и родной край сильными, успешными, процветающими. Глядя в их глаза, я убеждаюсь: ЭТИ не подведут.
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