Александр Карлин в своем блоге рассказал, где нашел портал в прошлое и будущее

Александр Карлин и Сергей Меняйло. Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Александр Карлин и Сергей Меняйло. Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Александр Карлин и Сергей Меняйло. Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Александр Карлин и Сергей Меняйло. Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru). Открытие 25-й смены Международной летней детской деревни "Алтай". Фото : Антон Федотов (altairegion22.ru).

В лагерь "Крылатых", где проходит смена Международной деревни, губернатор съездил на прошлой неделе вместе с полпредом президента в СФО Сергеем Меняйло. Чиновники попали на юбилейное открытие смены: в этом году МЛДД "Алтай" принял детей со всей России уже в 25 раз.

По словам губернатора, порталом в прошлое лагерь является потому, что "дружины и речевки, отряды и вожатые, новые друзья и идеи, море энергии и минимум социальных обязательств. У любого взрослого от такого мощного заряда детством загорается взгляд и появляется чувство воодушевления". А окном в будущее Международная деревня становится оттого, что "дети и подростки из "Отважной" и "Инновационной", "Творческой" и "Солнечной", "Правоохранительной" и "Спасательной" дружин, занимающиеся на образовательных площадках, посещающие мастер-классы, воплощающие интереснейшие проекты".

По словам Александра Карлина, "эти дети в скором времени придут на смену сегодняшним учителям и экономистам, медикам и политикам, творческим работникам и юристам. 90-летие Алтайского края будут организовывать именно они — боевые, активные, стремительные".

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: