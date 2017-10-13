Алтайская школа попала в список лучших сельских учебных заведений

Для сельских школ существует отдельный рейтинг. Лучших отбирали по двум критериям. Первый — результаты экзаменов выпускников 11-х и 9-х классов. Последние два года в Михайловской СОШ №1 баллы выше средних по краю. Второй критерий — победы во Всероссийских олимпиадах. Тут первенство школе обеспечил один ученик, считает коллектив. Донат Кузнецов, выпускник 11-го класса, победил сразу в пяти олимпиадах: по истории, праву, обществознанию, литературе и мировой художественной культуре. Для Алтайского края этот случай уникален, сообщают "Вести-Алтай".

Донат Кузнецов,

ученик 11-го класса Михайловской средней школы №1:

Во-первых, это желание попробовать себя во всем. Во-вторых, если пригласили, то надо ехать. Это и жизненный опыт, и проверка знаний, проверка характера на прочность. Так как олимпиада, особенно высокого уровня, это очень серьезное испытание.

Из 600 школьников этого учебного заведения большинство участвуют в различных олимпиадах и занимаются научной работой. С седьмого класса ученики посещают профильные курсы, чтобы выбрать в будущем профильные предметы. Директор школы считает, что таких успехов они добились благодаря слаженной работе всего коллектива.