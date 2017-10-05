Алтайские школы вошли в список лучших в России

Две школы Алтайского края вошли в список лучших в России. Их включили в ежегодный рейтинг 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году, сообщает РИА Новости.
В числе лучших учебных заведений России барнаульская гимназия №42 и бийский лицей-интернат. В прошлом рейтинге в списке лучших школ был и барнаульский лицей №124.
Рейтинг формируется на основе учета приоритетных целей и задач, а также открытости, прозрачности и преемственности методик. Основными критериями являются результаты Всероссийской олимпиады школьников и ОГЭ.
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