Алтайские школы вошли в список лучших в России

В числе лучших учебных заведений России барнаульская гимназия №42 и бийский лицей-интернат. В прошлом рейтинге в списке лучших школ был и барнаульский лицей №124.

Рейтинг формируется на основе учета приоритетных целей и задач, а также открытости, прозрачности и преемственности методик. Основными критериями являются результаты Всероссийской олимпиады школьников и ОГЭ.