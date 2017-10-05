Образование

Алтайские школы вошли в список лучших в России

Сегодня, 10:57.
Образование

Две школы Алтайского края вошли в список лучших в России. Их включили в ежегодный рейтинг 500 лучших образовательных организаций, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году, сообщает РИА Новости.

1 сентября 2016 в гимназии №42.
1 сентября 2016 в гимназии №42. Фото : Анна Зайкова, altapress.ru.

В числе лучших учебных заведений России барнаульская гимназия №42 и бийский лицей-интернат. В прошлом рейтинге в списке лучших школ был и барнаульский лицей №124.

Рейтинг формируется на основе учета приоритетных целей и задач, а также открытости, прозрачности и преемственности методик. Основными критериями являются результаты Всероссийской олимпиады школьников и ОГЭ.

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