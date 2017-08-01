АлтГТУ приглашает школьников на занятия в физико-техническую школу и центр занимательных наук

Физико-техническая школа Алтайского государственного технического университета им. И.И. Ползунова ведет набор учащихся 8-11 классов. Физико-техническая школа осуществляет углубленную подготовку школьников по физике, химии, математике, информатике.
Преподаватели АлтГТУ помогут организовать научно-исследовательскую работу, подготовят к предметным олимпиадам и конкурсам. Занятия проводятся с учетом предпочтений слушателей один раз в неделю в удобное время на базе вуза.
Центр занимательных наук приглашает школьников в научную лабораторию "Эврика" (школьники 4—6 классы), лабораторию открытий или школу юных экспериментов (школьники 1—3 классы), развивающие математические лаборатории "2Х2" (2—5 классы) и "Декарт" для подготовки к олимпиадам (6—10 классы), научно-техническую лабораторию "Леонардо" (2—7 классы), лабораторию радиотехники и электроники "Тесла" (с 12 лет) и биотехнологическую лабораторию "Лакта" (5—10 классы), школу робототехники SkyNet, творческие мастерские "Завиток" и "Колибри", кружок китайского языка.
В творческих мастерских "Завиток" и "Колибри" школьники смогут познакомиться с интересными и необычными видами декоративно-прикладного искусства, научатся изготавливать сувениры и предметы декора интерьера своими руками с использованием различных техник, творческих приемов и материалов.
Ольга Андрухова,
директор центра:
На занятиях в лабораториях дети узнают, что такое магнит, электролит, почему горит лампочка, что такое вакуум, почему горит огонь, как видит глаз и т.д. Учащиеся откроют для себя удивительный мир математики и инженерии, научатся проектировать и собирать электронные устройства, создавать роботов, изучат основы радиотехники и электроники, программирования. Занятия построены с учетом возрастных особенностей восприятия информации, сопровождаются опытами, тематическими видеопрезентациями, натурными экспериментами, работой с приборами и механизмами. Дети знакомятся с окружающим миром, сами ставят эксперименты, занимаются исследовательской деятельностью, превращаясь в юных ученых.
По результатам учебного года проявившие себя учащиеся будут рекомендованы к зачислению в Центр детского научного и инженерно-технического творчества "Наследники Ползунова" вне конкурса.
Записаться и получить дополнительную информацию можно по телефонам: 8 (3852) 29-07-37, +7 (902) 998-96-88, или по электронной почте: ftsh.altstu@yandex.ru.
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