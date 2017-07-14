Пятая часть преподавателей вузов хочет сменить работу

Больше 20% работников вузов хотят сменить работу. Об этом сообщил Аналитический центр при правительстве России в "Бюллетене о сфере образования".
Изменения происходят из-за недостаточного роста заработных плат. Согласно данным опроса, если в 2013 году сменить работу хотели 18,4 % преподавателей вузов, то в 2017 году уже 22%.
Несмотря на это, число молодых преподавателей увеличивается. В этом году к этой категории относится каждый шестой работник вуза. Ранее altapress.ru писал, что российские регионы не смогли выполнить указ президента о повышении зарплат бюджетникам.
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