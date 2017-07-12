Депутата Госдумы Милонова отчислили из духовной академии РПЦ

"Виталий Валентинович Милонов, с тех пор как стал депутатом Госдумы и перебрался в Москву, значительную часть своего времени посвящает работе в столице. Три недели в месяц он находится в Москве и неделю — в Петербурге, где ведет прием граждан", — сообщил пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев.

Также в пресс-службе добавили, что из-за графика Милонов не может "эффективно совмещать учебу и работу депутата Госдумы", и отметили, что должность депутата Госдумы для Милонова первостепенна.

"К сожалению, в этом году накопилось слишком много долгов, не всегда удавалось отпроситься у начальства на сессию и лекции, накопились хвосты, и случилось то, что случилось", — добавил Евстигнеев.

По словам пресс-секретаря, этой осенью Милонов попытается поступить в Московскую духовную академию РПЦ, чтобы учиться в городе, где работает, пишет znak.com.

Ранее депутат написал в своем микроблоге, что его не отпустили с работы в парламенте на сессию в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. В учебное заведение Милонов поступил год назад.

Депутат известен своей религиозностью. Он выступает против абортов, гомосексуализма, преподавания в школе теории Дарвина и других "нетрадиционных", по его мнению, ценностей. Именно он стал автором закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.