Депутата Госдумы Милонова отчислили из духовной академии РПЦ

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов отчислен из Санкт-Петербургской духовной академии РПЦ за неявку на сессию, сообщает "Интерфакс".
"Виталий Валентинович Милонов, с тех пор как стал депутатом Госдумы и перебрался в Москву, значительную часть своего времени посвящает работе в столице. Три недели в месяц он находится в Москве и неделю — в Петербурге, где ведет прием граждан", — сообщил пресс-секретарь депутата Илья Евстигнеев.
Также в пресс-службе добавили, что из-за графика Милонов не может "эффективно совмещать учебу и работу депутата Госдумы", и отметили, что должность депутата Госдумы для Милонова первостепенна.
"К сожалению, в этом году накопилось слишком много долгов, не всегда удавалось отпроситься у начальства на сессию и лекции, накопились хвосты, и случилось то, что случилось", — добавил Евстигнеев.
По словам пресс-секретаря, этой осенью Милонов попытается поступить в Московскую духовную академию РПЦ, чтобы учиться в городе, где работает, пишет znak.com.
Ранее депутат написал в своем микроблоге, что его не отпустили с работы в парламенте на сессию в Санкт-Петербургскую духовную семинарию. В учебное заведение Милонов поступил год назад.
Депутат известен своей религиозностью. Он выступает против абортов, гомосексуализма, преподавания в школе теории Дарвина и других "нетрадиционных", по его мнению, ценностей. Именно он стал автором закона о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.