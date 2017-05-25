Фотофакты. Алтайский университет открыл новый корпус для "агрофитнеса" в ботаническом саду

Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева. Новый корпус АлтГУ в Южно-Сибирском ботаническом саду. Фото : Юлия Жиденева.

Ремонт здания начался летом 2016 года, и если раньше студенты делали записи "на коленях", то сейчас есть все условия для создания научных работ. В обновленном здании есть три большие аудитории, кабинеты и подсобные помещения. Самая большая аудитория вместит порядка 120 человек, две другие около 50.

Цель создания таких территорий – поддержание особых коллекций, характерных для этой местности. "Без студенческих рук ботанический сад не выжил бы. Я надеюсь, что скоро в нашем университете станет доброй традицией рассказывать и показывать студентам и преподавателям всех факультетов АлтГУ, как правильно заниматься "агрофитнессом", чтобы коллекции нашего ботанического сада развивались", - заметила Марина Силантьева, декан биологического факультета АлтГУ.

На территории около 100 квадратных метров в этот день заложили аптекарский огород. Площадку разбили на грядки и высадили 20 видов лекарственных растений. Помимо того, здесь заложили и яблоневый сад, где высадили 12 деревьев.

Юлия Жиденева