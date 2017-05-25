Фотофакты. Алтайский университет открыл новый корпус для "агрофитнеса" в ботаническом саду

24 мая в Барнауле открыли обновленный корпус АлтГУ. Он находится в одном из самых красивых мест города — Южно-Сибирском ботаническом саду. Студенты, биологи и географы классического вуза, смогут проводить здесь исследования. У них в распоряжении территория площадью 50 гектаров, на которой произрастает 2,5 тысячи видов природной флоры и около пяти тысяч сортов и форм культивируемых растений.
Ремонт здания начался летом 2016 года, и если раньше студенты делали записи "на коленях", то сейчас есть все условия для создания научных работ. В обновленном здании есть три большие аудитории, кабинеты и подсобные помещения. Самая большая аудитория вместит порядка 120 человек, две другие около 50.
Цель создания таких территорий – поддержание особых коллекций, характерных для этой местности. "Без студенческих рук ботанический сад не выжил бы. Я надеюсь, что скоро в нашем университете станет доброй традицией рассказывать и показывать студентам и преподавателям всех факультетов АлтГУ, как правильно заниматься "агрофитнессом", чтобы коллекции нашего ботанического сада развивались", - заметила Марина Силантьева, декан биологического факультета АлтГУ.
На территории около 100 квадратных метров в этот день заложили аптекарский огород. Площадку разбили на грядки и высадили 20 видов лекарственных растений. Помимо того, здесь заложили и яблоневый сад, где высадили 12 деревьев.
Юлия Жиденева
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