Фотофакты. Как прозвенел "Последний звонок-2017" в Барнауле

25 мая в Алтайском крае 11 тысяч выпускников пришли на празднование "Последнего звонка". Предлагаем вашему вниманию, как это событие отметили в двух барнаульских гимназиях: 42-й и 45-й.

"Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 45. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Олег Богданов. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин. "Последний звонок" в гимназии № 42. Барнаул, 25 мая 2017 года. Фото : Дмитрий Лямзин.