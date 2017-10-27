АлтГУ завершает работы в новом общежитии. Как оно выглядит?

Строители завершили работы в 14-этажном корпусе общежития АлтГУ по адресу ул. Червонная, 5. Полностью закончить работы во всех корпусах и на территории комплекса планируют к концу ноября.
Пресс-служба АлтГУ сообщает, что в данном блоке 227 жилых комнат. Первый этаж предназначен для инвалидов: здесь 3 секции по две комнаты на два человека. На всех остальных этажах — по 6 секций: пять секций по три комнаты для проживания двух человек и одна двухкомнатная секция на 2 и 3 человека. В каждой секции есть душевая кабина, санузел; в комнатах — одноместные кровати, шкафы, тумбочки, столы и стулья.
В 14-этажном корпусе "В" есть 7 комнат для самостоятельных занятий, 8 комнат отдыха с мягкой мебелью и телевизором, на каждом этаже есть кухня с тремя плитами на четыре конфорки и комнаты для стирки личных вещей с двумя бытовыми стиральными машинами. В этом корпусе также имеется 14 комнат для личной гигиены женщин и на втором этаже — тренажерный зал.
Во втором жилом 16-этажном корпусе "А" строители-отделочники устанавливают душевые кабины и санфаянс, кладут ламинат, ведут и другие отделочные работы. В блоке "Б" также завершаются работы по внутренней отделке корпуса, а блок "Г" — столовая – уже полностью готов.
Строительство общежития стало возможным благодаря участию вуза в федеральной целевой программе "Развитие образования 2011–2016 гг.", в которой есть подпрограмма "Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов".
Цена контракта порядка 417 млн. 253 тыс. рублей. В нее входят и строительные работы, и благоустройство территории, и оснащение зданий мебелью и техникой. Генподрядчиком по результатам аукциона выступает барнаульская компания ООО "Стройсиб".
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