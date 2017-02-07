Фотофакты. На Алтае из снега изваяли сказочных и мультяшных героев

В Новоалтайске нашли способ борьбы с надоевшим снегом: в последний месяц зимы здесь провели конкурс снежных фигур. На территории придорожного комплекса "Маяк" студенты Института архитектуры и дизайна создали несколько больших скульптур.
Шесть команд представили на суд жюри маяк с огромным осьминогом наверху, сказочный замок и разных известных мультипликационных героев:
- первое место заняла скульптура "Ожившая легенда",
- на втором — "Сказочный замок",
- на третьем — "Собака-путешественник".
Тройка призеров получила денежные призы.
Студенты также провели мастер-класс для всех желающих. Дети с удовольствием вырезали и шлифовали снежные глыбы. Всех юных скульпторов напоили чаем и угостили вкусными булочками.
Выставка скульптур будет действовать до конца февраля для всех желающих на территории придорожного комплекса "Маяк" по адресу: Новоалтайск, ул. Дорожная, 60.
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