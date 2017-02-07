Фотофакты. На Алтае из снега изваяли сказочных и мультяшных героев

В Новоалтайске устроили конкурс снежных фигур. Фото : IN-студия архитетуры и дизайна. В Новоалтайске устроили конкурс снежных фигур. Фото : IN-студия архитетуры и дизайна. В Новоалтайске устроили конкурс снежных фигур. Фото : IN-студия архитетуры и дизайна. В Новоалтайске устроили конкурс снежных фигур. Фото : IN-студия архитетуры и дизайна. В Новоалтайске устроили конкурс снежных фигур. Фото : IN-студия архитетуры и дизайна. В Новоалтайске устроили конкурс снежных фигур. Фото : IN-студия архитетуры и дизайна.

Шесть команд представили на суд жюри маяк с огромным осьминогом наверху, сказочный замок и разных известных мультипликационных героев:

первое место заняла скульптура "Ожившая легенда",

на втором — "Сказочный замок",

на третьем — "Собака-путешественник".

Тройка призеров получила денежные призы.

Студенты также провели мастер-класс для всех желающих. Дети с удовольствием вырезали и шлифовали снежные глыбы. Всех юных скульпторов напоили чаем и угостили вкусными булочками.

Выставка скульптур будет действовать до конца февраля для всех желающих на территории придорожного комплекса "Маяк" по адресу: Новоалтайск, ул. Дорожная, 60.