Фотофакты. Настоящее счатье: безбашенные приколы детских игр

Если ты залез в лужу, намочил носки и считаешь, что это вовсе не так весело, то ты уже просто старик по меркам тех, кому в любой грязи раздолье. Что надо ребенку для счастья? Да просто дать ему наиграться вволю. Ну и мороженого, конечно.

Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru. А вот дяденьки, которые не захотели взрослеть: Смотрите также Источник.