Фотофакты. Настоящее счатье: безбашенные приколы детских игр

Если ты залез в лужу, намочил носки и считаешь, что это вовсе не так весело, то ты уже просто старик по меркам тех, кому в любой грязи раздолье. Что надо ребенку для счастья? Да просто дать ему наиграться вволю. Ну и мороженого, конечно.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
Что еще надо для счастья? Фото : опубликовано на klikabol.mirtesen.ru.
А вот дяденьки, которые не захотели взрослеть:
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.