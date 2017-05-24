Фотофакты. Барнаульские гимназисты устроили День непослушания с "Мерседесом", мигалкой и верблюдом

В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко. В банаульской гимназии № 22 прошел День непослушания. 23 мая 2017 года. Фото : Октябрина Степаненко.

Раньше в гимназии "День непослушания" проводили прямо в школе, выпускникам разрешали бегать по коридорам и всячески веселиться. Но в этом году формат праздника изменили и перенесли его во двор гимназии. Учащиеся четырех выпускных классов подошли к идее креативно, показав свои представления другим школьникам и своим педагогам. Их шоу шли под девизом "Теперь нам можно всё". Учителя в ответ станцевали для 11-классников.

24 мая "Дни непослушания" также провели в некоторых других школах города.

Справка

25 мая 11 тысяч выпускников 11 классов и 22 тысячи девятиклассников из 990 школ Алтайского края придут на торжественные линейки, чтобы отметить "Последний звонок". А 29 мая стартует основной период единого государственного экзамена. Он продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ планируют сдать 12,7 тысяч участников, из них 11,6 тысяч выпускников текущего года.