Фотофакты. Барнаульские гимназисты устроили День непослушания с "Мерседесом", мигалкой и верблюдом

23 мая выпускники 22-й гимназии устроили флешмоб "День непослушания". Этот праздник гимназисты приурочили к "Последнему звонку", который пройдет 25 мая.
Раньше в гимназии "День непослушания" проводили прямо в школе, выпускникам разрешали бегать по коридорам и всячески веселиться. Но в этом году формат праздника изменили и перенесли его во двор гимназии. Учащиеся четырех выпускных классов подошли к идее креативно, показав свои представления другим школьникам и своим педагогам. Их шоу шли под девизом "Теперь нам можно всё". Учителя в ответ станцевали для 11-классников.
24 мая "Дни непослушания" также провели в некоторых других школах города.
Справка
25 мая 11 тысяч выпускников 11 классов и 22 тысячи девятиклассников из 990 школ Алтайского края придут на торжественные линейки, чтобы отметить "Последний звонок". А 29 мая стартует основной период единого государственного экзамена. Он продлится до 1 июля. В этом году ЕГЭ планируют сдать 12,7 тысяч участников, из них 11,6 тысяч выпускников текущего года.
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