Галустян, Волочкова, Нюша и другие звёзды поздравляют в соцсетях школьников с 1 сентября

1 сентября в соцсетях традиционно появляется множество поздравлений с Днем знаний. Звёзды эстрады и кино не отстают от простых граждан и тоже постят снимки с поздравлениями.
Кто-то из них, например Яна Рудковская и Ирина Дубцова, выкладывают фото со своими детьми. А другие, например Михаил Галустян, делятся снимками из своего детства.
Первый раз в шестой класс!🌺 Как быстро летит время! Мою любимую @ariadna_volochkova и всех школьников и учителей от всего сердца поздравляю с Днем знаний! Удачи вам и добра!👍🏼 И настроение пусть будет солнечным! Как яркий сьедобный букет из мандарин и авокадо😊 🌺 А у нас сегодня большие планы и насыщенный день! 👌Мы придумали свой план...😉#анастасияволочкова #волочкова #балерина #дом #любимаядочка #утро #радость #школа #деньзнаний #мывместе #дом
С Днём знаний, любимые! 🍎✍🏻👩🏻🏫🎒🛎📐📚📖📝 С каждым годом приходит всё более ясное понимание, что быть умным самое большое богатство, которое можно заработать своим трудом. 😊🤓 не отказывайте себе в такой возможности. 😉 И успехов вам в этом не самом лёгком деле! 💪🏻 Школьники, студенты, родители, отмечайтесь в комментариях, буду смотреть у вас в ленте, как прошла ваша линейка) или просто первый учебный день ❤️👌🏼 #деньзнаний #1сентября #1сентября2017 #первоесентября #сновавшколу 📸 @buro247ru #гусёна #пойдет #в #школу #только #в #следующем #году
Поздравляю всех с Днём знаний🍁У меня он всегда ассоциировался с встречей с любимыми друзьями после долгой летней разлуки и с морем ярких букетов 🍂 Узнала, что в этом году 1 сентября школьникам провели урок "Россия, устремленная в будущее". Интересно, что рассказали школьникам на этом уроке? Чем он вам запомнился? И какие у вас самые яркие впечатления от первого учебного дня??? P.S. Позаимствовала арт у @fanart_nyusha Спасибо 🤗 Очень Актуальный 🙌 #нюша #nyusha #1сентября #деньзнаний
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