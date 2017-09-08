Где студенту пообедать в Барнауле. Обзор вузовских столовых

В первые дни наступившего учебного года altapress.ru проверил столовые ведущих вузов. Для своего обзора и оценки мы выбрали точки общепита в пяти университетах: классическом, техническом, педагогическом, аграрном и медицинском.
Вузовские столовые мы оценивали по пяти критериям:
- наличие всех блюд, указанных в меню дня;
- чистота столов, приборов, помещения в целом;
- качество обслуживания: предложены ли напиток, десерт, как кассир ориентирует по ценам;
- дополнительные опции для комфорта посетителей: радио, кондиционер (проверка проводилась в первые дни сентября, когда стояла жара);
- дизайн помещения.
Кроме этого мы составили свой средний чек на момент проверки был определён средний чек каждой столовой: цена напитка, салата, первого блюда, мясного блюда, гарнира.
Столовая АлтГУ
"Универ-кафе" расположено в корпусе "Д" на улице Димитрова 66 (вход со стороны улицы). Прийти в столовую может любой желающий.
- Все блюда, указанные в меню дня были в наличие. Кроме того, в столовой можно приобрести холодные напитки и шоколадные батончики. За меню "+".
- В столовой действует самообслуживание (об этом гласит тейбл-тенд, установленный на каждом столе). Видимо, вера администрации в добропорядочность посетителей, оказала влияние на параметр "чистота". Она здесь в день проверки немного "хромала" Ставим "-".
- Обслуживание на высшем уровне. Кассир улыбается, предлагает разные виды блюд, и даже рекомендует ознакомиться с меню дня "+".
- В столовой играет студенческое радио, которое записывают учащиеся вуза в этом же здании. Работает кондиционер. За это "+".
- У столовой приятный оригинальный дизайн. Еще один "+".
Средний чек — 170 руб.
Общая оценка 4.
Столовая АлтГТУ
Мы проверили "Пора покушать", расположенную по адресу проспект Ленина, 46, корпус "В". Попасть в эту столовую может любой, пройти в нее надо от Ленинского по улице Димитрова.
- Указанные в меню блюда были в продаже. За меню "+".
- Чистота столов, стульев и всего помещения в целом содержится на высшем уровне. Здесь не только чисто, но и приятно пахнет. Тоже "+".
- Кассир предлагала различные блюда, рассказывала об их составе и ориентировала по ценам. Еще один "+".
- Радио в столовой не было, зато работал кондиционер. Еще "+".
- За дизайн столовой тоже можно поставить "+".
Средний чек — 180 руб.
Общая оценка 5.
Столовая АлтГПУ
Мы проверили столовую в корпусе на улице Молодежной, 55. Чтобы попасть в эту точку общепита, надо миновать охранника, который покажет, где находится столовая.
- В меню был указан комплексный обед по цене 56 руб., однако не все блюда из меню были выставлены в продажу. Ставим "-".
- В столовой чисто, чисто и на столах, и на полу, и даже по блестят витрины. За это столовая получает "+".
- Приветливая кассир готова предложить блюдо дня. Ставим "+".
- Работает кондиционер. Еще "+".
- Эту маленькую столовую делает уютной ее спокойный дизайн. Четвертый "+".
Средний чек — 115 руб.
Общая оценка 4.
Столовая АГАУ
Столовая аграрного университета находится по адресу улица Мерзликина, 8. Чтобы в нее попасть, нужно пройти через охранника, а затем подняться на второй этаж.
- В меню было указано всё, что лежало на прилавке. Ставим "+".
- Видимо, в этой столовой, как и в АлтГУ, введено самообслуживание клиентов (но в столовой АГАУ об этом нигде не написано), поэтому как и в "Универ-кафе", здесь "хромает" чистота. Заведение получает "-".
- Кассир предложила разные блюда из меню и их различные комбинации: "чтобы было повкуснее". За такое обслуживание ставим уверенный "+".
- Никаких дополнительных опций нет. Но так как помещение у столовой огромное, а потолки очень высокие, даже в жару здесь не так жарко. Но все равно, раз нет, то нет: "-".
- Весь дизайн — это яркие жалюзи. Но формально это "+".
Средний чек — 190 руб.
Общая оценка 3.
Столовая АГМУ
Заведение находится в главном корпусе на проспекте Ленина, 40. Чтобы попасть в столовую, нужно пройти охранника и объяснить ему, куда вы направляетесь.
- В день проверки меню в столовой не оказалось. Кассир сказала, что идёт первый рабочий день и они не успели вывесить меню. Но это "-".
- У медиков с чистотой в столовой все в порядке. А ведь с такими белыми столами и стульями, как в этом заведении, на которых видно каждое пятнышко такую чистоту поддерживать еще сложнее. Ставим большой "+".
- Хотя в столовой не было написанного меню, кассир хорошо держала его в памяти и легко сориентировала по ценам. За это она получает "+".
- День был жарким, а кондиционер зачем-то отключили. И это "-".
- Настоящим украшением столовой является красная стена с черным деревом. Тут у медиков "+".
Средний чек — 200 руб.
Общая оценка 3.
Анна Муратова
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