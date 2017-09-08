Где студенту пообедать в Барнауле. Обзор вузовских столовых

Столовая АлтГУ. Фото : Анна Муратова. Столовая педуниверситета. Фото : Анна Муратова. Столовая аграрного университета. Фото : Анна Муратова. Столовая АлтГУ. Фото : Анна Муратова. Столовая педуниверситета. Фото : Анна Муратова. Столовая педуниверситета. Фото : Анна Муратова.

Вузовские столовые мы оценивали по пяти критериям:

наличие всех блюд, указанных в меню дня; чистота столов, приборов, помещения в целом; качество обслуживания: предложены ли напиток, десерт, как кассир ориентирует по ценам; дополнительные опции для комфорта посетителей: радио, кондиционер (проверка проводилась в первые дни сентября, когда стояла жара); дизайн помещения.

Кроме этого мы составили свой средний чек на момент проверки был определён средний чек каждой столовой: цена напитка, салата, первого блюда, мясного блюда, гарнира.

Столовая АлтГУ

"Универ-кафе" расположено в корпусе "Д" на улице Димитрова 66 (вход со стороны улицы). Прийти в столовую может любой желающий.

Все блюда, указанные в меню дня были в наличие. Кроме того, в столовой можно приобрести холодные напитки и шоколадные батончики. За меню "+". В столовой действует самообслуживание (об этом гласит тейбл-тенд, установленный на каждом столе). Видимо, вера администрации в добропорядочность посетителей, оказала влияние на параметр "чистота". Она здесь в день проверки немного "хромала" Ставим "-". Обслуживание на высшем уровне. Кассир улыбается, предлагает разные виды блюд, и даже рекомендует ознакомиться с меню дня "+". В столовой играет студенческое радио, которое записывают учащиеся вуза в этом же здании. Работает кондиционер. За это "+". У столовой приятный оригинальный дизайн. Еще один "+".

Средний чек — 170 руб.

Общая оценка 4.

Столовая АлтГТУ

Мы проверили "Пора покушать", расположенную по адресу проспект Ленина, 46, корпус "В". Попасть в эту столовую может любой, пройти в нее надо от Ленинского по улице Димитрова.

Указанные в меню блюда были в продаже. За меню "+". Чистота столов, стульев и всего помещения в целом содержится на высшем уровне. Здесь не только чисто, но и приятно пахнет. Тоже "+". Кассир предлагала различные блюда, рассказывала об их составе и ориентировала по ценам. Еще один "+". Радио в столовой не было, зато работал кондиционер. Еще "+". За дизайн столовой тоже можно поставить "+".

Средний чек — 180 руб.

Общая оценка 5.

Столовая АлтГПУ

Мы проверили столовую в корпусе на улице Молодежной, 55. Чтобы попасть в эту точку общепита, надо миновать охранника, который покажет, где находится столовая.

В меню был указан комплексный обед по цене 56 руб., однако не все блюда из меню были выставлены в продажу. Ставим "-". В столовой чисто, чисто и на столах, и на полу, и даже по блестят витрины. За это столовая получает "+". Приветливая кассир готова предложить блюдо дня. Ставим "+". Работает кондиционер. Еще "+". Эту маленькую столовую делает уютной ее спокойный дизайн. Четвертый "+".

Средний чек — 115 руб.

Общая оценка 4.

Столовая АГАУ

Столовая аграрного университета находится по адресу улица Мерзликина, 8. Чтобы в нее попасть, нужно пройти через охранника, а затем подняться на второй этаж.

В меню было указано всё, что лежало на прилавке. Ставим "+". Видимо, в этой столовой, как и в АлтГУ, введено самообслуживание клиентов (но в столовой АГАУ об этом нигде не написано), поэтому как и в "Универ-кафе", здесь "хромает" чистота. Заведение получает "-". Кассир предложила разные блюда из меню и их различные комбинации: "чтобы было повкуснее". За такое обслуживание ставим уверенный "+". Никаких дополнительных опций нет. Но так как помещение у столовой огромное, а потолки очень высокие, даже в жару здесь не так жарко. Но все равно, раз нет, то нет: "-". Весь дизайн — это яркие жалюзи. Но формально это "+".

Средний чек — 190 руб.

Общая оценка 3.

Столовая АГМУ

Заведение находится в главном корпусе на проспекте Ленина, 40. Чтобы попасть в столовую, нужно пройти охранника и объяснить ему, куда вы направляетесь.

В день проверки меню в столовой не оказалось. Кассир сказала, что идёт первый рабочий день и они не успели вывесить меню. Но это "-". У медиков с чистотой в столовой все в порядке. А ведь с такими белыми столами и стульями, как в этом заведении, на которых видно каждое пятнышко такую чистоту поддерживать еще сложнее. Ставим большой "+". Хотя в столовой не было написанного меню, кассир хорошо держала его в памяти и легко сориентировала по ценам. За это она получает "+". День был жарким, а кондиционер зачем-то отключили. И это "-". Настоящим украшением столовой является красная стена с черным деревом. Тут у медиков "+".

Средний чек — 200 руб.

Общая оценка 3.

Анна Муратова