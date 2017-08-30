Где в Алтайском крае педагоги зарабатывают больше всего

В первом полугодии педагоги общего образования в Алтайском крае получали в среднем 19 тыс. 835 рублей. В прошлом году их зарплата была почти на 500 рублей меньше. Такие данные опубликовал Алтайкрайстат. Altapress.ru выяснил, в каком населенном пункте Алтайского края у педагогов самая высокая зарплата.
Среди сельских школ края самая высокая заработная плата у педагогов в Смоленском (22,9 тыс. рублей), Красногорском (22 тыс. рублей) и Кытмановском (21,9 тыс. рублей) районах.
Самые низкие средние зарплаты зафиксированы в Солтонском (14 тыс. рублей), Усть-Пристанском (15,4 тыс. рублей) и Усть-Калманском (15,6 тыс. рублей) районах.
В городских школах зарплаты педагогов выше. Больше всего получают в школах Барнаула и Новоалтайска — чуть больше 23 тыс. рублей, а меньше всего в Яровом — 18 тыс. 359 рублей.
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