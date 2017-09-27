Глава Минобрнауки призвала оставить в школах один иностранный язык

Министр образования и науки РФ назвала попытки обучить детей нескольким иностранным языкам в рамках школьной программы "очковтирательством и шапкозакидательством".

Васильева уточнила, что "если школа может взять это (введение в программу второго иностранного языка) на себя, в этом нет ничего страшного, это только приветствуется", — но лишь при условии, что в образовательном учреждении "есть на это время, есть на это методики, есть на это педагоги, есть на это возможности". Иными словами, изучение второго языка предлагается отдать на откуп конкретным учебным заведениям, сняв с него статус обязательного в государственной программе.

"Я считаю, что лучше знать один иностранный язык. Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо", — подытожила министр.

По ее мнению, упомянутым единственным иностранным языком для обязательного изучения в средней школе должен стать, "желательно" английский, который является "языком международного общения на сегодняшний день".

Васильева подчеркнула, что сокращение изучаемых школьниками в рамках обязательной программы иностранных языков до одного позволит повысить качество обучения и итоговый результат, поскольку, как она считает, российской молодежи необходимо не только читать и разговаривать по-английски, но и писать. "Я думаю, что это недалекое будущее, мы к этому придем", — заверила министр, пишет polit.ru.