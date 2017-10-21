Греф посоветовал молодежи работать с сумасшедшей страстью по 18 часов в сутки

Греф подчеркнул, что в жизни нужно заниматься любимым делом, а в том, что любишь, можно сделать все, что угодно.

Герман Греф,

глава Сбербанка:

В нашей стране можно все поднять на принципиально новый уровень, Россия — огромное поле для возможностей, так как у нас нет конкуренции. У нас половина страны — монополия. Поэтому мой совет вам: ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью, пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки и у вас точно все получится".

Банкир также заметил, что многие модные профессии сегодня стали невостребованными. Он напомнил, что страна пережила бум популярности профессии инженера, потом юристов и экономистов. Сейчас популярна профессия программиста.

Герман Греф,

глава Сбербанка:

Очень важно не "пойматься" на эту эмоциональную волну - побежать за всеми. Не нужны сегодня программисты, у нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся.

Справка

Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит в России с 14 по 22 октября. Участниками форума являются около 25 тыс. молодых людей — представители общественных организаций, преподаватели, политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран мира.