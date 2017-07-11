Хотите, чтобы ваш ребенок стал успешным? Дайте ему шанс!

Также многих родителей волнует то, что дети сейчас почти не читают, плохо усваивают информацию и, как следствие, плохо успевают в школе.

Шамиль Ахмадуллин.

В чем причина такой проблемы? Как развить у ребенка тягу к знаниям, чтобы его будущее стало более определенным? Как "накачать" детский мозг знаниями и доказать ребенку, что учиться весело, рассказал создатель детской школы , автор более 30 методик ускоренного обучения, автор книги-бестселлера "Скорочтение для детей. Как научить ребенка читать правильно?" Шамиль Ахмадуллин.

Скорочтение для детей.

Репетитор не всегда приносит результат

Пытаясь привить любовь к чтению своему ребенку, большинство родителей чаще всего попросту заставляют его читать. А низкую успеваемость пытаются решить с помощью репетиторов по отдельным предметам, не понимая, что проблема в другом — низком уровне внимания и неразвитой памяти ребенка. Он просто не может усваивать ту информацию, которую до него доводят. Современная школа очень мало времени и внимания уделяет способам чтения и эффективной работе с информацией.

В большинстве случаев репетитор превращается для ребенка не в тренера, который помогает ставить цели и достигать их, а в помощника, который помогает делать домашние задания и готовиться к контрольным. Польза от такой помощи очень сомнительна. Самое страшное, что данный формат поведения переходит на другие сферы жизни, через несколько лет мы получаем абсолютно беспомощного молодого человека или девушку, без целей в жизни и серьезных перспектив.

В Школе скорочтения дети полюбят учиться

Скорочтение — один самых важных навыков, которые помогут ребенку достичь наибольших успехов в жизни. Ведь скорочтение — это не просто умение быстро читать. Во-первых, это технология, как правильно работать с информацией. Во-вторых, понимание текстов, ведь самое главное при чтении — именно понимание. В-третьих, совершенно иной подход к процессу обучения, когда чтение — это не тяжелая работа, а удовольствие, интересный и захватывающий процесс.

Ребенок любит делать то, что у него хорошо получается

Эффект на наших занятиях достигается за счет комплексного подхода. Во-первых, необходимо убрать у ребенка мыслеформу "Учеба — это боль". Он должен понимать, что учеба — удовольствие! Это легко сделать, когда ребенок чувствует свои результаты, а тренинг проходит в игровой форме. Во-вторых, это комплекс более чем из 50 различных упражнений на память, внимание, расширение угла зрения. Совсем недавно методика прошла систему добровольной сертификации. Эксперты, среди которых доктора педагогических наук, подтвердили результативность методики.

Нет никаких противопоказаний

Ребенка можно начинать обучать скорочтению с того момента, когда он может читать про себя, то есть с 6 - 7 лет.Мы обучаем детей в трех возрастных группах: с 6 до 8 лет, с 9 до 12 лет и с 13 до 17 лет. Обучающий курс состоит всего из 10 занятий.

Если у ребенка не будет результатов - вам вернут потраченные средства

Мы хотим сотрудничать с родителями, с которыми у нас общее видение и общие цели. С теми, кто понимает ценность инвестиций в навыки ребенка. К тому же мы даем стопроцентную гарантию результата! Если у ребенка нет прогресса — возвращаем деньги. Человек должен платить только за результат!Поэтому мы принимаем решение о том, будем ли заниматься с ребенком, лишь после собеседования.

Школа скорочтения по методике Шамиля Ахмадуллина теперь и в Барнауле

Руководитель Школы скорочтения и развития памяти у детей в Барнауле Ольга Чернявская приглашает уже летом пройти собеседование, а после и тренинг, записавшись по телефону 57-16-06 или оставив заявку на нашем сайте: barnaul.turboread.ru

Адрес школы: пр-т Комсомольский 80-в, 3-й этаж.