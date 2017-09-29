"Их картины мира рассыпаются": историки Барнаула — о знаниях студентов и школьников

Опрос ВЦИОМ показал, что большая часть россиян (96%) уверена: нужно знать историю свой страны. Однако 47% признались, что сами плохо знают историю.

Как хорошо вы знаете историю?

(Опрос ВЦИОМ и компании "Медиалогия").

Барнаульские историки также отметили, что в последние годы уровень знаний значительно упал.

Мнение экспертов

Валерий Скубневский,

профессор кафедры отечественной истории АлтГУ:

Школьники по-разному знают историю. Многие из них активно участвуют в конкурсах и показывают хорошие результаты. Однако слабые места есть и у них. Например, ребята плохо знают и понимают культуру в широком плане. Многие не могут назвать Собор Василия Блаженного, который изображен на фотографии. Кроме того, студенты почти не знают историю своего города и края. Удивительно, но если не считать историков, то можно сказать, что студенты технических направлений знают историю лучше, чем гуманитарии.

Лариса Головеева,

доцент кафедры правоведения и методики преподавания социально-экономических дисциплин АлтГПУ:

Знания по истории у большинства студентов и школьников оставляют желать лучшего. У ребят далеко не всегда формируется полноценная система знаний. Если ученика спросят на одном уроке, то к следующему он скорее всего не будут готовиться. У ребят есть обрывочные знания, много пробелов. В связи с этим их картины мира рассыпается. Ребята знают Ивана Грозного, Екатерину II, но не прослеживают причинно-следственных связей в историческом процессе. На экзаменах многие школьники не могут ответить на элементарные вопросы. Думаю, что причина таких знаний в настрое школьников. Часть из них нацелена на то, чтобы все иметь, но при этом ничего не делать.

Игорь Еремин,

профессор кафедры историко-культурного наследия и туризма АлтГПУ:

За последние годы качество знаний студентов значительно упало. На мой взгляд, это случилось из-за перехода университетов на болонскую систему. Раньше мы готовили человека-творца, а сейчас человека-потребителя готовых знаний. В этом нет вины преподавателей, ведь условия для работы выбираем не мы. Современные студенты почти не работают с книгой, у них слабый словарный запас. Многих нужно просто учить говорить правильно. Фундаментальность знаний теряется.

Взгяд студентов и школьников

Анастасия,

ученица 10 класса:

К сожалению, я знаю историю не очень хорошо. Большинство моих друзей тоже не могут похвастаться глубокими познаниями. Проблема в том, что многие одноклассники уже в 9 классе решают, какие предметы будут сдавать на ЕГЭ. Если история не попадает в список, то к урокам по этому предмету они готовятся редко. Поэтому они знают не так много. Да и учителя часто показывают презентации и фильмы, а сами почти ничего не объясняют.

Светлана,

студентка:

Сложно самой оценивать свои знания, но по истории у меня всегда была твердая четверка. Нельзя ставить крест на всех студентах и школьниках. Легко сказать, что у нас почти нет знаний, но кто, если не преподаватели, виноват в этом. Понимаю, что на потоковой лекции, где больше 50 человек, сложно донести информацию до всех, но, может, нужно менять подход к лекциям и урокам, а не просто критиковать студентов и школьников?

Никита,

ученик 9 класса: