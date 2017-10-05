"Идите в бизнес": кто из известных жителей Алтая работал учителем

1. Александр Ракшин, генеральный директор компании "Мария-Ра"

Основатель крупнейшей компании в Алтайском крае в начале карьеры был тренером, а затем 6 лет работал учителем физкультуры в барнаульской школе №64. В интервью журналу "Лыжный спорт" бизнесмен рассказал, что ему нравилось работать в школе, но он не мог содержать семью на маленькую зарплату.

Александр Ракшин,

генеральный директор компании "Мария-Ра":

Я всегда говорю — я и сейчас бы занимался с детьми, если бы мне государство платило достойную зарплату - по труду, по результату. Но ничего этого в педагогике как не было, так и по сей день нет.

2. Людмила Зубович, экс-глава Барнаула

Людмила Зубович закончила факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института. Она 17 лет работала директором в школе №31.

В 2000-х годах Людмила Зубович трижды избиралась депутатом Барнаульской городской думы. В 2008 году стала председателем думы, с ноября 2010 года также была главой Барнаула.

3. Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ, депутат Барнаульской гордумы

Марина Ермоленко по образованию учитель истории и английского языка. Она работала в барнаульских школах №122 и №42, в 2011 году стала победителем конкурса "Учитель года Алтая". Сейчас Марина Ермоленко — депутат Барнаульской гордумы и сопредседатель ОНФ.

В интервью газете "Вечерний Барнаул" Ермоленко рассказала, что работа учителем и профессиональные конкурсы подтолкнули ее к политической активности.

Марина Ермоленко,

сопредседатель ОНФ:

После окончания вуза хотелось работать в родном Алейске, но места учителя истории в школах не нашлось. Не сразу стала преподавать любимый предмет и в Барнауле. В лицее №122 предложили вести английский язык, дали пятиклашек и классное руководство. Это были замечательные четыре года: много занималась с детьми, подружилась с родителями. Кстати, до сих пор со многими из них поддерживаю отношения.

4. Анатолий Вытоптов, генеральный директор компании "АгроХимСервис", депутат АКЗС:

Анатолий Вытоптов закончил Барнаульский педагогический институт и в начале карьеры хотел работать учителем физкультуры. В интервью журналу "Капиталист" он признался, что начал заниматься бизнесом во многом из-за низкой зарплаты в школе.

Анатолий Вытоптов,

генеральный директор компании "АгроХимСервис":

Я хотел стать учителем физкультуры. Но все получилось иначе. Я поступал в институт еще при Советском Союзе, окончил уже в совершенно другой стране. Старшее поколение прекрасно понимает, что такое 90-е годы: на зарплату учителя прожить было сложно, устроиться на работу туда, куда хотелось бы, не было возможности.

5. Александр Смирнов, директор турфирмы "Плот"

Руководитель известной алтайской турфирмы после окончания вуза 7 лет работал учителем физкультуры и рисования в Усть-Пристани. В интервью журналу "Капиталист" он рассказал, что к созданию бизнеса его подтолкнула работа в школе.

Александр Смирнов,

директор турфирмы "Плот":

Когда перебрались в город, в школу я не хотел идти — отдал ей за семь лет очень много сил, эмоций. Работал здесь три-четыре месяца резчиком по дереву в кооперативе, но понял, что это тоже неинтересно. И в конце концов придумал создать турфирму.

6. Юрий Гальченко, депутат АКЗС шестого созыва

Гальченко закончил Барнаульский педагогический институт по специальности "Физическое воспитание". В начале карьеры работал учителем физкультуры, был директором школы.

В материале для politsib.ru он вспоминал, что его и Константина Русакова, бывшего депутата АКЗС, хотели выдвинуть кандидатами на должность мэра.

Юрий Гальченко,

депутат АКЗС шестого созыва:

Я тогда встал на этом собрании и говорю: "Русаков - ты историк, я учитель физкультуры, а тут городом руководить. Кто-нибудь из вас чем-нибудь руководил? Я был директором школы, я ей-то замучился руководить, а тут целый город".

7. Владимир Альт, бывший начальник краевого управления по физкультуре и спорту, директор ЦСП Алтайского края:

Владимир Альт наичнал учителем физкультуры в Ребрихинском районе. Позднее занимал должность тренера ДЮСШ по футболу. В 1992 году он поступил на службу в комитет администрации края по физической культуре и спорту, а затем работал в управлении края по физической культуре и спорту. В мае 2006 года Владимир Альт возглавил крайспортуправление. Сейчас он — директор ЦСП Алтайского края.

8. Юрий Нечаев, мэр Горно-Алтайска

Юрий Нечаев, недавно избранный мэром Горно-Алтайска, закончил педагогический институт по специальности учитель математики и физики. Он работал в школах Республики Алтай. В 2000 году его назначили директором городской средней школы № 9.