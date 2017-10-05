Образование

"Идите в бизнес": кто из известных жителей Алтая работал учителем

Сегодня, 07:50.
Образование

5 октября в России отмечают День учителя. Многие бизнесмены и политики Алтайского края в начале карьеры работали в школе или имеют педагогическое образование. Altapress.ru рассказывает, почему они сменили работу и как профессия педагога помогает им в обычной жизни.

Школьники.
Школьники. Фото : Анна Зайкова.

1. Александр Ракшин, генеральный директор компании "Мария-Ра"

Основатель крупнейшей компании в Алтайском крае в начале карьеры был тренером, а затем 6 лет работал учителем физкультуры в барнаульской школе №64. В интервью журналу "Лыжный спорт" бизнесмен рассказал, что ему нравилось работать в школе, но он не мог содержать семью на маленькую зарплату.

Александр Ракшин.
Александр Ракшин

Александр Ракшин,
генеральный директор компании "Мария-Ра":

Я всегда говорю — я и сейчас бы занимался с детьми, если бы мне государство платило достойную зарплату - по труду, по результату. Но ничего этого в педагогике как не было, так и по сей день нет.

2. Людмила Зубович, экс-глава Барнаула

Людмила Зубович.
Людмила Зубович.

Людмила Зубович закончила факультет иностранных языков Барнаульского государственного педагогического института. Она 17 лет работала директором в школе №31.

В 2000-х годах Людмила Зубович трижды избиралась депутатом Барнаульской городской думы. В 2008 году стала председателем думы, с ноября 2010 года также была главой Барнаула.

3. Марина Ермоленко, сопредседатель ОНФ, депутат Барнаульской гордумы

Марина Ермоленко.
Марина Ермоленко.

Марина Ермоленко по образованию учитель истории и английского языка. Она работала в барнаульских школах №122 и №42, в 2011 году стала победителем конкурса "Учитель года Алтая". Сейчас Марина Ермоленко — депутат Барнаульской гордумы и сопредседатель ОНФ.

В интервью газете "Вечерний Барнаул" Ермоленко рассказала, что работа учителем и профессиональные конкурсы подтолкнули ее к политической активности.

Марина Ермоленко,
сопредседатель ОНФ:

После окончания вуза хотелось работать в родном Алейске, но места учителя истории в школах не нашлось. Не сразу стала преподавать любимый предмет и в Барнауле. В лицее №122 предложили вести английский язык, дали пятиклашек и классное руководство. Это были замечательные четыре года: много занималась с детьми, подружилась с родителями. Кстати, до сих пор со многими из них поддерживаю отношения.

4. Анатолий Вытоптов, генеральный директор компании "АгроХимСервис", депутат АКЗС:

Анатолий Вытоптов.
Анатолий Вытоптов.

Анатолий Вытоптов закончил Барнаульский педагогический институт и в начале карьеры хотел работать учителем физкультуры. В интервью журналу "Капиталист" он признался, что начал заниматься бизнесом во многом из-за низкой зарплаты в школе.

Анатолий Вытоптов,
генеральный директор компании "АгроХимСервис":

Я хотел стать учителем физкультуры. Но все получилось иначе. Я поступал в институт еще при Советском Союзе, окончил уже в совершенно другой стране. Старшее поколение прекрасно понимает, что такое 90-е годы: на зарплату учителя прожить было сложно, устроиться на работу туда, куда хотелось бы, не было возможности.

5. Александр Смирнов, директор турфирмы "Плот"

Александр Смирнов.
Александр Смирнов.

Руководитель известной алтайской турфирмы после окончания вуза 7 лет работал учителем физкультуры и рисования в Усть-Пристани. В интервью журналу "Капиталист" он рассказал, что к созданию бизнеса его подтолкнула работа в школе.

Александр Смирнов,
директор турфирмы "Плот":

Когда перебрались в город, в школу я не хотел идти — отдал ей за семь лет очень много сил, эмоций. Работал здесь три-четыре месяца резчиком по дереву в кооперативе, но понял, что это тоже неинтересно. И в конце концов придумал создать турфирму.

6. Юрий Гальченко, депутат АКЗС шестого созыва

Депутат Юрий Гальченко: Я вижу здесь желание партии власти превратить всех депутатов в послушных чиновников!
Депутат Юрий Гальченко: Я вижу здесь желание партии власти превратить всех депутатов в послушных чиновников!

Гальченко закончил Барнаульский педагогический институт по специальности "Физическое воспитание". В начале карьеры работал учителем физкультуры, был директором школы.

В материале для politsib.ru он вспоминал, что его и Константина Русакова, бывшего депутата АКЗС, хотели выдвинуть кандидатами на должность мэра.

Юрий Гальченко,
депутат АКЗС шестого созыва:

Я тогда встал на этом собрании и говорю: "Русаков - ты историк, я учитель физкультуры, а тут городом руководить. Кто-нибудь из вас чем-нибудь руководил? Я был директором школы, я ей-то замучился руководить, а тут целый город".

7. Владимир Альт, бывший начальник краевого управления по физкультуре и спорту, директор ЦСП Алтайского края:

Владимир Альт.
Владимир Альт.

Владимир Альт наичнал учителем физкультуры в Ребрихинском районе. Позднее занимал должность тренера ДЮСШ по футболу. В 1992 году он поступил на службу в комитет администрации края по физической культуре и спорту, а затем работал в управлении края по физической культуре и спорту. В мае 2006 года Владимир Альт возглавил крайспортуправление. Сейчас он — директор ЦСП Алтайского края.

8. Юрий Нечаев, мэр Горно-Алтайска

Юрий Нечаев.
Юрий Нечаев.

Юрий Нечаев, недавно избранный мэром Горно-Алтайска, закончил педагогический институт по специальности учитель математики и физики. Он работал в школах Республики Алтай. В 2000 году его назначили директором городской средней школы № 9.

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