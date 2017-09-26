Как правильно выбрать нагрузку и формат занятий для подготовки к школе

Многие родители не знают, как правильно подготовить ребенка к 1 классу. Об особенностях работы с детьми накануне школы рассказал Андрей Баландин, руководитель сети репетиторских центров "ИнПро".
На занятия для подготовки к школе ребенка идеально отдавать в 6 лет. Перед этим важно понять, чем он интересуется . Некоторые родители совершают ошибку, когда стараются отводить детей на несколько секций одновременно.
Андрей Баландин,
руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":
Не нужно забывать, что будущему первокласснику будет непросто адаптироваться к новой жизни. Занятия в нашем центре "ИнПро" помогут ребенку легче войти в школьную жизнь. Родители должны правильно выстроить режим дня своих детей. Лучше всего отводить их на занятия в начале или середине дня.
Некоторые мамы и папы хотят начать готовить детей к школе в 4 года. На ребенка обрушивается колоссальная нагрузка и множество стрессов. Андрей Баландин считает, что в раннем возрасте детей можно отдавать только на факультативы, стараясь не перегружать ребят.
Андрей Баландин,
руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":
В 4 года детей можно отдавать на факультативы по интересам. Например, для развития памяти подойдет ментальная арифметика. Если ребенок любит заниматься творчеством, то рисование. Кроме того, различные проблемы с речью на ранних этапах может исправить логопед. Важно, чтобы родители слушали рекомендации специалистов и не перегружали ребенка.
В центре "ИнПро" занятия по подготовке к школе ведут профессионалы с многолетним опытом. Они находят подход к каждому ребенку и прислушиваются к рекомендациям родителей.
Андрей Баландин,
руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":
Мамы могут рассказать нам, чем интересуется их ребенок, а мы подскажем направления и расскажем, как грамотно распределить силы. Для занятий с маленькими детьми достаточно одного часа. Мы не работаем без остановки. На занятиях есть несколько перерывов. Преподаватель видит, как реагирует ребенок, и решает, когда нужно делать паузу. Во время перерыва дети слушают песни и отдыхают, как в начальной школе.
У нашего центра есть четкая программа подготовки к школе: 60 часов со всеми блоками. Это чтение, письмо счет и другие предметы. После наших занятий ребенок будет полностью готов к успешной учебе в школе.
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