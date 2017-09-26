Как правильно выбрать нагрузку и формат занятий для подготовки к школе

На занятия для подготовки к школе ребенка идеально отдавать в 6 лет. Перед этим важно понять, чем он интересуется . Некоторые родители совершают ошибку, когда стараются отводить детей на несколько секций одновременно.

Андрей Баландин,

руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":

Не нужно забывать, что будущему первокласснику будет непросто адаптироваться к новой жизни. Занятия в нашем центре "ИнПро" помогут ребенку легче войти в школьную жизнь. Родители должны правильно выстроить режим дня своих детей. Лучше всего отводить их на занятия в начале или середине дня.

Некоторые мамы и папы хотят начать готовить детей к школе в 4 года. На ребенка обрушивается колоссальная нагрузка и множество стрессов. Андрей Баландин считает, что в раннем возрасте детей можно отдавать только на факультативы, стараясь не перегружать ребят.

Андрей Баландин,

руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":

В 4 года детей можно отдавать на факультативы по интересам. Например, для развития памяти подойдет ментальная арифметика. Если ребенок любит заниматься творчеством, то рисование. Кроме того, различные проблемы с речью на ранних этапах может исправить логопед. Важно, чтобы родители слушали рекомендации специалистов и не перегружали ребенка.

В центре "ИнПро" занятия по подготовке к школе ведут профессионалы с многолетним опытом. Они находят подход к каждому ребенку и прислушиваются к рекомендациям родителей.

Андрей Баландин,

руководитель сети репетиторских центров "ИнПро":