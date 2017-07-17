Число 100-балльных работ по ЕГЭ в Алтайском крае увеличилось на треть

В 2017 году единый государственный экзамен в Алтайском крае сдавали более 12 тыс. школьников. Трое выпускников получили высший балл одновременно по нескольким предметам.

Из предметов по выбору большинство сдавали обществознание (51,5%), физику (23,9%), историю (17,3%), биологию (14,7%) и химию (8,6%).

В этом году снизилось число выпускников, получивших "неуды". Пересдать русский язык и математику такие выпускники смогут в сентябре.

Факт

На проведение ЕГЭ из краевого бюджета потратили около 40 миллионов рублей.