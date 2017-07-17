Число 100-балльных работ по ЕГЭ в Алтайском крае увеличилось на треть

В Алтайском крае 90 экзаменационных работ школьников получили 100 баллов. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки Алтайского края.
В 2017 году единый государственный экзамен в Алтайском крае сдавали более 12 тыс. школьников. Трое выпускников получили высший балл одновременно по нескольким предметам.
Из предметов по выбору большинство сдавали обществознание (51,5%), физику (23,9%), историю (17,3%), биологию (14,7%) и химию (8,6%).
В этом году снизилось число выпускников, получивших "неуды". Пересдать русский язык и математику такие выпускники смогут в сентябре.
Факт
На проведение ЕГЭ из краевого бюджета потратили около 40 миллионов рублей.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.