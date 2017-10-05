Концертный сезон в институте культуры откроется выступлением оркестра и танцами

5 октября в 18.30 в концертном зале Алтайского государственного института культуры состоится открытие 27-го концертного сезона. Он посвящен 80-летию Алтайского края.
Новый концертный сезон снова будет удивлять. Зрители увидят праздничные концерты, хореографические и театральные спектакли, а также различные фестивали и конкурсы.
Премьерные хореографические номера покажут ансамбль народного танца "Сибирь", ансамбль бального танца "Фокстрот" и ансамбль современного танца "Вереск". С музыкальными номерами выступят оркестр русских народных инструментов (дирижер - доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серёгин), русский народный хор АГИК и фольклорный ансамбль "Узорье" (художественный руководитель – кандидат педагогических наук Ольга Щербакова).
Концерт состоится 5 октября 2017 года в 18.30 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66. Вход свободный.
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