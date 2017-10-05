Концертный сезон в институте культуры откроется выступлением оркестра и танцами

Новый концертный сезон снова будет удивлять. Зрители увидят праздничные концерты, хореографические и театральные спектакли, а также различные фестивали и конкурсы.

Премьерные хореографические номера покажут ансамбль народного танца "Сибирь", ансамбль бального танца "Фокстрот" и ансамбль современного танца "Вереск". С музыкальными номерами выступят оркестр русских народных инструментов (дирижер - доктор педагогических наук, профессор, заслуженный работник культуры РФ Николай Серёгин), русский народный хор АГИК и фольклорный ансамбль "Узорье" (художественный руководитель – кандидат педагогических наук Ольга Щербакова).

Концерт состоится 5 октября 2017 года в 18.30 в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66. Вход свободный.