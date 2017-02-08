Мэр Барнаула предложил увеличить длительность рабочего дня строителей, возводящих школу

Стройка стартовала в октябре прошлого года. В настоящее время строители возвели нулевой цикл, начали кладку стен основного корпуса здания. Параллельно сооружают бассейн, хозяйственные постройки. Кроме этого специалисты проводят работы по защите объекта от паводка.

На строительстве весь световой день занято 100 человек и 20 единиц техники. Глава администрации Барнаула Сергей Дугин порекомендовал оборудовать строительную площадку дополнительным освещением и увеличить время работы, но в соответствии со всеми нормами.

Школу с нетерпением ждут в микрорайоне, где проживает более 500 детей ученического возраста. Это будет современное трехэтажное здание — по типу корпуса, который открыли в ноябре прошлого года в 2001 квартале. Стоимость проекта составляет более 400 миллионов рублей, средства направлены из федерального, краевого и городского бюджетов.