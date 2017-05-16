Международный форум "Культура евразийского региона" пройдет в АГИК

Главной целью работы форума является развитие научного и творческого потенциала общества, формирование единого информационного образовательного пространства в сфере культуры и образования.

В рамках Международного научно-практического форума пройдет несколько масштабных мероприятий.

В работе III международной научно-практической конференции "Культура в евразийском пространстве: традиции и новации" примут участие ученые из 13 иностранных государств и 35 субъектов Российской Федерации, которые обсудят социально-философские аспекты формирования модели евразийства, а также вопросы, касающиеся теории и практики сохранения и популяризации историко-культурного наследия, организации социально-культурной деятельности, художественного образования, культурно-исторического туризма в трансграничной области Большого Алтая.

На заседании Сибирского филиала Научного совета исторических и краеведческих музеев Российской Федерации по теме: "Роль музеев в формировании региональной социокультурной политики" предполагается рассмотреть следующие вопросы: место музея в концепции современного градостроительства, участие музеев в формировании бренда и имиджа региона, деятельность музеев в формировании региональной, национальной и культурной идентичности и др.

Одним из наиболее красочных событий форума станет ежегодный международный фестиваль-конкурс национальных культур "Палитра дружбы", в котором примут участие студенты образовательных учреждений и представители 20 этнокультурных общественных организаций народов, проживающих на территории Алтайского края, Монголии, Китая, Индии, Казахстана. В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, выставки живописи и декоративно-прикладного творчества этнокультурной тематики.

Торжественное открытие форума состоится 24 мая в 10.00 по адресу пр. Ленина, 66