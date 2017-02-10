Минобрнауки ужесточит лицензирование деятельности детских лагерей в России

Образовательную лицензию лагеря должны будут получить до 1 января 2020 года, иначе они будут закрыты. Предполагается, что поправки вступят в силу с января 2018 года. Само Минобрнауки возьмет на себя обязанности уполномоченного правительством надзорного и контрольного органа исполнительной власти в этой сфере. На данный момент контрольные функции над 40 тыс. организаций, занимающихся детским отдыхом распределены между 8 ведомствами.

"Документ разработан с учетом предложений профильных ведомств и направлен на дальнейшее совершенствование правовой базы, обеспечивающей повышение качества и безопасности детского отдыха и оздоровления", — заявили в ведомстве.

Поводом для реорганизации работы детских лагерей стала трагедия, случившаяся летом прошлого года в Карелии, когда из-за непрофессионализма вожатых утонули 14 детей. В Алтайском крае судят сотрудников двух детских лагерей, в одном из которых ребенок утонул, сорвавшись с тарзанки, а в другом пропал по дороге во время кросса. Позднее его нашли погибшим.