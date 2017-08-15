Минобр продлил полномочия ректора АлтГУ

Ранее altapress.ru сообщал, что Сергей Землюков должен покинуть свой пост 20 августа, так как ему исполнится 65 лет. Это предельный возраст пребывания в должности. Однако по решению ученого совета университета Минобр продлил срок полномочий ректора.

В министерстве образования и науки Алтайского края подтвердили эту информацию.