Образование

Минобр продлил полномочия ректора АлтГУ

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Сегодня, 16:12.
Образование

Ректору АлтГУ Сергею Землюкову продлили срок полномочий. Свою должность он будет занимать еще один год.

Ректор АлтГУ Сергей Землюков.
Ректор АлтГУ Сергей Землюков. Фото из архива редакции.

Ранее altapress.ru сообщал, что Сергей Землюков должен покинуть свой пост 20 августа, так как ему исполнится 65 лет. Это предельный возраст пребывания в должности. Однако по решению ученого совета университета Минобр продлил срок полномочий ректора.

В министерстве образования и науки Алтайского края подтвердили эту информацию.

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