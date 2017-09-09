"Спальня" с пуфиками и арт-пространство "Ступени": 5 новинок барнаульского вуза

Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Спортивная площадка в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Анна Зайкова. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС. Концертная площадка «Ступени» в РАНХиГС. Фото : Пресс-служба РАНХиГС.

Спортивная площадка

Площадку построили за лето по индивидуальному проекту. На ней можно играть в футбол, баскетбол и волейбол, заниматься легкой атлетикой. Рядом расположена трибуна для зрителей на 155 мест. В теплое время года на площадке будут проводить занятия по физкультуре, а зимой откроют каток для всех желающих. Вуз уже закупил 60 пар профессиональных немецких коньков.

Концертная площадка "Ступени"

Арт-пространство расположено между корпусами во внутреннем дворике. Оно оснащено современной открытой сценой и амфитеатром на 350 мест. Здесь в теплое время года будут проходить тренинги, открытые лекции, мероприятия филиала и концерты коллективов города и края. Новую площадку уже оценили первокурсники, для которых там провели тренинг адаптации к студенческой жизни. Хорошие отзывы "Ступени" получили и от профессиональных артистов: на открытии здесь выступили Барнаульский академический хор им. А.Б.Тарнецкого, Русский камерный оркестр Барнаула и группа "Gramada".

Комната отдыха

Большую аудиторию для отдыха студенты академии называют "спальней". В комнате есть все, чтобы расслабиться во время сложного дня: большие пуфики, плотные жалюзи и тишина, которая всегда царит в помещении. На создание новшества руководство вуза вдохновил опыт иностранных университетов, где "комнаты сна" очень популярны. "Спальня" особенно актуальна для студентов первого курса, которые только привыкают к новой жизни в стенах академии.

Театральная студия

В академии много студентов, которые уже давно хотели заниматься актерским мастерством. Специально для них в этом году откроется театральная студия. Готовится и специально оборудованное пространство для репетиций с профессиональный светом, акустикой и декорациями. Художественным руководителем стал один из ведущих актеров Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина Дмитрий Плеханов. Сейчас для желающих заниматься в студии проходят собеседования.

Обновленная хореографическая студия

До прошлого года студенты академии занимались танцами лишь на любительском уровне. Сейчас занятия проходят по-новому – с ребятами занимается профессиональный хореограф, известный балетмейстер театров города, Александр Пучков. Кроме того, в этом году руководство решило обновить танцевальный класс. Здесь в ближайшее время появятся зеркальные стены и хореографические станки. Тренировки в студии проходят интенсивно: в 2 смены 3 раза в неделю. В планах академии выступления на городских и краевых мероприятиях.