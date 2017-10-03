Молодых ученых Алтайского края приглашают принять участие в программе "У.М.Н.И.К."

Фонд финансирует выполнение проектов, направленных на проведение исследований в области научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок. Каждый победитель программы получит грант в размере 500 тысяч рублей в течение двух лет для поддержки проводимых научных исследований.

Цель программы "УМНИК" – государственная поддержка молодых учёных, стремящихся к самореализации через инновационную деятельность, а также привлечение молодежи к участию в научно-технической и инновационной деятельности и подготовка ученых к созданию малых инновационных предприятий.

Основные критерии для участия в программе – научная новизна проекта и его актуальность, техническая значимость продукта (технологии), а также перспективы коммерческой реализации, в том числе анализ рынка.

Для участия в программе приглашаются студенты, аспиранты и молодые учёные в возрасте до 30 лет. Заявки на участие в программе принимаются до 31 октября на сайте umnik.fasie.ru/barnaul.

Финальный отбор проектов по программе "У.М.Н.И.К." пройдет 9-10 ноября в АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

Дополнительную информацию по условиям участия в конкурсе можно получить на сайте www.fasie.ru и по тел.:+7 (3852) 290-931, +7 (3852) 290-940 (Федоров Владислав Анатольевич, проректор по научно-инновационной работе АлтГТУ).

Добавим, программа "УМНИК" в Алтайском крае реализуется с 2007 года. За это время проведено 13 конкурсных отборов, в которых приняло участие более двух тысяч молодых ученых, из них более 200 получили финансовую поддержку Фонда.

Организатор конкурса: ФГБУ "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере". Срок проведения конкурса: 12.06.2017 - 10.11.2017. Подробная информация об Организаторе и условиях участия в программе "Участник молодежного научно-инновационного конкурса" ("У.М.Н.И.К.") в Алтайском крае - на сайте umnik.fasie.ru