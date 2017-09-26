От Алтайского края на конкурс "Учитель года" поехал Арсен Григорян

Первый и второй тур конкурса "Учитель года России" пройдет в Сочи на базе школы № 100 с 23 сентября по 3 октября. Арсен Григорян 29 сентября проведет там открытый урок по литературе в 10 классе. Прямую трансляцию занятия можно будет увидеть в 10:50 по московскому времени на сайте "Учитель года России".

Финальный тур конкурса пройдет в Москве с 3 по 5 октября.

Публикация от Институт развития образования (@oiro57) Сен 24 2017 в 9:15 PDT

Победителя конкурса назовут в Государственном Кремлевском дворце накануне празднования Дня учителя, 5 октября. Ему вручат главный приз — большого хрустального пеликана.

Справка

Арсен Григорян закончил Барнаульский государственный педагогический университет в 2005 году. Сейчас он работает руководителем методического объединения учителей русского языка и литературы МБОУ "Гимназия №42", учителем русского языка и литературы. В гимназии он преподает русский язык, литературу, русскую словесность, принципы русской орфографии и пунктуации, риторику. В марте Арсен Григорян стал победителем конкурса "Учитель года Алтая-2017".