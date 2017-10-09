Образовательная программа АлтГТУ — в числе победителей конкурса по подготовке кадров для ОПК

Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова – в числе победителей конкурса на предоставление поддержки программ развития системы подготовки кадров для оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в вузах, подведомственных Министерству образования и науки РФ.
Вузам, предложившим лучшие программы развития системы подготовки кадров для ОПК (включая проекты, направленные на совершенствование содержания и технологий целевого обучения студентов в интересах организаций ОПК), будут выделены дополнительные субсидии.
В рамках проектов по целевому обучению субсидия будет предоставлена вузам для возмещения затрат, связанных с созданием и реализацией образовательных модулей, программ профориентационных мероприятий и программ повышения квалификации, способствующих получению группой обучающихся набора компетенций, востребованных организациями-партнерами ОПК. По условиям конкурса новые образовательные модули должны быть разработаны совместно с оборонными предприятиями, которые гарантируют софинансирование программы. Образовательная программа АлтГТУ разработана совместно с ЗАО "Барнаульский патронный завод". В программе участвуют девять студентов технического вуза, заключившие с оборонным предприятием договор, который предусматривает их обязательное трудоустройство по специальности после окончания обучения.
Напомним, Алтайский государственный технический университет и Бийский технологический институт (филиал АлтГТУ) – единственные вузы региона, которые ведут подготовку кадров для оборонно-промышленного комплекса. Несколько лет назад при поддержке Губернатора Алтайского края Александра Карлина в АлтГТУ образован факультет специальных технологий, который ведет подготовку специалистов этой сферы. Среди партнеров Алтайского политеха – Барнаульский патронный завод, ФНПЦ "Алтай". На этих предприятиях созданы кафедра специальных высокоэффективных технологий, кафедра ракетных двигателей и высокоэнергетических устройств автоматических систем и химической технологии энергонасыщенных материалов и изделий. В структуре факультета специальных технологий действует учебно-научно-производственный центр "Композит" с участием предприятий ОАО "ФНПЦ "Алтай" и ООО "Бийский завод стеклопластиков".
Для этих предприятий вуз не только готовит специалистов, бакалавров и магистров, но и оказывает им образовательные услуги в области повышения квалификации и дополнительного профессионального образования.
АлтГТУ им. И.И. Ползунова ежегодно входит в число победителей конкурса в рамках программы "Новые кадры ОПК". Только за последние два года семь образовательных проектов АлтГТУ получили финансовую поддержку Минобрнауки. Благодаря реализации целевых программ, около 30 студентов трудоустроены в ЗАО "Барнаульский патронный завод".
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