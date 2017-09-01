Как прошло 1 сентября в барнаульском лицее, за место в котором родители ночами стояли в очередях

1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов. 1 сентября 2017 в лицее №121. Фото : Олег Богданов.

На школьном дворике перед лицеем будущие первоклассники прятались от солнца за букетами. Родители давали им последние наставления. Многим мамам и папам, чтобы записать детей в этот лицей, пришлось сутки простоять в очередях. Это произошло потому, что все новостройки, расположенные неподалеку, прикрепили к лицею. Первоклассниками хотели стать около 450 детей, но лицей принял 250 ребят.

Наталья Грачева,

директор лицея №121:

К сожалению, мы смогли принять не всех желающих стать первоклассниками. В феврале набрали 6 первых классов по 30 детей. Запись закончилась уже в обед. Всего же желающих учиться было в полтора раза больше. Ни о каком конкурсе не могло быть и речи. Первоклассниками стали те, кто просто успел записаться.

Мама будущего школьника Наталья Рогачевская тогда почти сутки простояла в очереди на запись в школу. В первый класс идет ее сын Артем.

Наталья Рогачевская,

мать первоклассника:

Сегодня мы во всех смыслах идем первый раз в первый класс. Мой единственный сын Артем долго ждал этого дня. Сейчас я уже почти не волнуюсь, ведь главное, что мы зачислены в этот лицей. С учителями я знакома, а школа одна из лучших в городе. В очереди я успела познакомиться с родителями других детей, поэтому уже заранее знала, с кем будет учиться мой сын.

Чтобы принять еще больше детей, в лицее переоборудовали и уплотнили несколько кабинетов.

Наталья Грачева,

директор лицея №121:

Мы сделали все возможное, чтобы принять больше детей. В апреле и мае набрали еще два первых класса по 30 человек. Всего в этом году в лицее будет 250 первоклассников. Для нас это рекордное число, поэтому мы привлекли к работе дополнительных педагогов.

Во время переклички на территории лицея звучали голоса детей из 6 первых классов. Им вручили караваи, а в конце праздника ребята запустили в воздух золотые воздушные шары. Родители не могли сдержать слез, глядя на детей, которые стали первоклассниками.

Яна Кобялко,

мать первоклассника:

Это наше первое большое путешествие, в которое мы отправляемся надолго. Чтобы ребенку попасть в школу, дедушке пришлось простоять в очереди целую ночь. К счастью, это уже в прошлом. Мой сын Артем идет в школу с огромным желанием, он давно мечтал стать учеником.

После линейки первоклассники отправились на первый урок, где познакомились друг с другом и своим учителем.