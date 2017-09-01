Как прошло 1 сентября в барнаульском лицее, за место в котором родители ночами стояли в очередях

1 сентября лицей № 121 принял 250 первоклассников. Зимой некоторые родители, чтобы записать детей, стояли в очереди сутки. Теперь в лицее будет учиться рекордное число школьников — 2 тысячи человек. Altapress.ru увидел, как там прошло 1 сентября.
На школьном дворике перед лицеем будущие первоклассники прятались от солнца за букетами. Родители давали им последние наставления. Многим мамам и папам, чтобы записать детей в этот лицей, пришлось сутки простоять в очередях. Это произошло потому, что все новостройки, расположенные неподалеку, прикрепили к лицею. Первоклассниками хотели стать около 450 детей, но лицей принял 250 ребят.
Наталья Грачева,
директор лицея №121:
К сожалению, мы смогли принять не всех желающих стать первоклассниками. В феврале набрали 6 первых классов по 30 детей. Запись закончилась уже в обед. Всего же желающих учиться было в полтора раза больше. Ни о каком конкурсе не могло быть и речи. Первоклассниками стали те, кто просто успел записаться.
Мама будущего школьника Наталья Рогачевская тогда почти сутки простояла в очереди на запись в школу. В первый класс идет ее сын Артем.
Наталья Рогачевская,
мать первоклассника:
Сегодня мы во всех смыслах идем первый раз в первый класс. Мой единственный сын Артем долго ждал этого дня. Сейчас я уже почти не волнуюсь, ведь главное, что мы зачислены в этот лицей. С учителями я знакома, а школа одна из лучших в городе. В очереди я успела познакомиться с родителями других детей, поэтому уже заранее знала, с кем будет учиться мой сын.
Чтобы принять еще больше детей, в лицее переоборудовали и уплотнили несколько кабинетов.
Наталья Грачева,
директор лицея №121:
Мы сделали все возможное, чтобы принять больше детей. В апреле и мае набрали еще два первых класса по 30 человек. Всего в этом году в лицее будет 250 первоклассников. Для нас это рекордное число, поэтому мы привлекли к работе дополнительных педагогов.
Во время переклички на территории лицея звучали голоса детей из 6 первых классов. Им вручили караваи, а в конце праздника ребята запустили в воздух золотые воздушные шары. Родители не могли сдержать слез, глядя на детей, которые стали первоклассниками.
Яна Кобялко,
мать первоклассника:
Это наше первое большое путешествие, в которое мы отправляемся надолго. Чтобы ребенку попасть в школу, дедушке пришлось простоять в очереди целую ночь. К счастью, это уже в прошлом. Мой сын Артем идет в школу с огромным желанием, он давно мечтал стать учеником.
После линейки первоклассники отправились на первый урок, где познакомились друг с другом и своим учителем.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.