Оппоненты Мединского заявили, что не имеют отношения к диссертации главы Минкульта

В автореферате диссертации министра "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV—XVII веков" указаны Александр Борисов, Владимир Лавров и Басир Гасанов. Последний из них умер. Борисов в разговоре с изданием отметил, что не был оппонентом защиты Мединского, и затруднился ответить на вопрос, почему его фамилия указана в автореферате. Он также заявил, что диссертации не видел, а подпись под ней могла принадлежать и другому Борисову.

Другой официальный оппонент, Владимир Лавров, также опроверг изданию тот факт, что участвовал в защите диссертации Мединского: "Я не был оппонентом у Мединского и диссертацию не читал".

Лавров также рассказал, что министр советовался с ним по поводу научной работы, спрашивал, может ли он стать оппонентом. Историк отметил, что согласился, однако порекомендовал пригласить в качестве оппонента специалиста непосредственно по периоду, о котором идет речь в диссертации.

"Да, я знаю, что моя фамилия указана в автореферате Мединского. Я думаю, что в связи с тем, что я вам сейчас сказал, иначе я не могу этого объяснить", — заявил Лавров.

В пресс-службе Минобрнауки РБК отказались комментировать информацию, изложенную в статье, и сообщили, что все официальные комментарии Мединский даст на пресс-конференции 18 октября.

Справка

Владимир Мединский защитил диссертацию на соискание степени доктора исторических наук в 2011 году. В начале октября 2017 года экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук. Эксперты заключили, что в работе министра содержатся фактические ошибки, а отношение к источникам, которые он использовал при написании диссертации, избирательное и непрофессиональное.