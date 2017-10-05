Алтайские руководители рассказали, кого они считают своими лучшими учителями

Борис Трофимов,

управляющий алтайский отделением Пенсионного фонда России:

Это Софья Самсоновна Никитина. Мой первый учитель в Славгороде. Она не только научила меня азбуке и считать, но и заложила основополагающие жизненные ценности, понимание ответственности, дала ясность, что хорошо, что плохо. Она мой главный учитель. К сожалению, ее уже нет в живых.

Алексей Грибков,

координатор группы мониторинга по проблемам экологии ОНФ Алтайского края:

Много было хороших учителей, одного выделить трудно. В барнаульской школе № 123 был замечательный учитель литературы Людмила Александровна Золотарёва. Она открыла мне глаза на художественную литературу. С удовольствием читал произведения Михаила Булгакова, Леонида Адреева и многих других. Алексей Николаевич Устюгов - историк, вел факультатив "история религий". Лекции читал в стихах. Владимир Николаевич Шевчук был руководителем военно-патриотического клуба. Благодаря ему серьезно занялся спортом и однажды прыгнул с парашютом. Этот урок оказался важнее многих.

Сергей Рогачев,

директор компании "Полигон 22" (Барнаул):

Я учился в разных школах. Но из всех учителей мне больше всего запомнилась Нина Георгиевна Бедарева из школы №126. Она преподавала у нас русский язык и литературу, некоторое время была классным руководителем. Наверное, самое главное, чему я у нее научился — это ответственность. Мы делали театрализованные постановки по разным литературным произведениям. Я, например, один раз играл Чичикова из "Мертвых душ" Гоголя, еще читал "Письмо Онегина к Татьяне" Пушкина. При подготовке таких постановок было очень важно влиться в коллектив и репетировать до самого конца, не бросить на полпути, никого не подвести. Это и учило быть ответственным.

Марина Ракина,

президент "Союза риелторов Барнаула и Алтая":

Тамара Ивановна Редькина — учитель математики в школе № 1 в Горно-Алтайске. Была нашим классным руководителем. Очень мудрая женщина, помогала нам разобраться в жизни. Всем классом участвовали в турслетах, самодеятельности, ездили на экскурсию в Москву. В школе было много трудового воспитания, детей приучали к порядку и чистоте. У нас очень дружный класс. Со дня выпуска прошло 26 лет, а кажется, как будто вчера. До сих пор общаемся с одноклассниками и приезжаем в гости к Тамаре Ивановне. Считаю, что дружба — главное, чему она научила. Люблю возвращаться в родную школу, потому что там было хорошо!

Константин Борнеман,

основатель "Школы Публичных выступлений в Барнауле", ведущий мероприятий:





Больше всего я запомнил учителя химии Надежду Алексеевну. Когда я учился в 7 классе и она стала не только преподавать химию (новый для нас предмет), но и нашим классным руководителем. Все парни нашего класса были влюблены в неё! Стройная, красивая, умная. Благодаря ей, я понял, что учёба реально может быть интересной. Вот что первая любовь делает: в школу действительно хотелось ходить! Каким-то образом она умела найти подход к нам всем. Мне до сих пор нравится химия, благодаря которой я увлёкся наукой в целом. И, наверное, благодаря Надежде Алексеевне я стал хорошо учиться, закончив школу с серебряной медалью.