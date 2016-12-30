Под Новый год Рособрнадзор запретил пяти вузам принимать студентов

За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:

Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации;

Институт управления;

Пединститут Калининградской области;

Санкт-Петербургский медико-социальный институт;

Восточный институт.

По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором полностью лишен государственной аккредитации калужский филиал Институт а международного права и экономики имени А.С.Грибоедова.

По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором лишена государственной аккредитации Курская академия государственной и муниципальной службы по специальностям информационная безопасность (бакалавриат) и юриспруденция (бакалавриат, магистратура).

Справка

Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.