Под Новый год Рособрнадзор запретил пяти вузам принимать студентов

30 декабря неприятный подарок к Новому году преподнесла Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) пятерке региональных вузов, запретив им по результатам проведенных проверок прием студентов.
За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:
- Тюменский филиал Сибирского университета потребительской кооперации;
- Институт управления;
- Пединститут Калининградской области;
- Санкт-Петербургский медико-социальный институт;
- Восточный институт.
По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором полностью лишен государственной аккредитации калужский филиал Институт а международного права и экономики имени А.С.Грибоедова.
По результатам проведенных проверок информации, содержащейся в уведомлении об устранении организацией, осуществляющей образовательную деятельность, выявленного несоответствия Рособрнадзором лишена государственной аккредитации Курская академия государственной и муниципальной службы по специальностям информационная безопасность (бакалавриат) и юриспруденция (бакалавриат, магистратура).
Справка
Лицензия на право ведения образовательной деятельности выдается вузу Рособрнадзором и подтверждает его право на оказание услуг по реализации образовательных программ. В случае ее аннулирования, вуз обязан прекратить образовательную деятельность.
Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации, вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом, вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.
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