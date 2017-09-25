Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ в 2017-2018 учебном году, экспертное мнение "ИнПро"

— Какие изменения произошли с форматами ЕГЭ и ОГЭ в этом году?

Андрей Баландин.

— Существенных изменений по сравнению с прошлым сезоном предметы не претерпели. В этом году изменился только формат ОГЭ по математике. Блок реальной математики перешел в разряд алгебры, поэтому экзамен, возможно, будет легче сдавать девятиклассникам, которым данный предмет дается не очень легко.

— С какими трудностями чаще всего сталкиваются ученики при подготовке к экзамену?

— Главная проблема девятиклассников в низкой мотивации. Из года в год я вижу, что 70% школьников не понимают, что в конце года их ждет экзамен. В 11 классе ребята мотивированы, но большинство из них до последнего момента не знает, куда они будут поступать и какие именно предметы нужно сдавать.

— Как вы мотивируете учащихся?

— Часто школьников воодушевляют яркие примеры ребят, которые сдали экзамены на высокие баллы. Многие дети, которые занимались в нашем центре, поступили в ведущие вузы страны, например, в МГИМО или МГУ. К примеру, в прошедшем сезоне у одной нашей ученице выходила неудовлетворительная оценка по математике, но за год работы в центре она сдала экзамен на твердую четверку. После таких примеров ребята понимают, что успешно сдать экзамен реально.

— А как вы помогаете ученикам 11 класса выбрать предметы, которые они будут сдавать?

— В нашем центре ребята могут пройти тест на профориентацию и побеседовать с психологом. Тест позволит узнать, какие специальности подходят ребенку. Он помог многим ребятам. В позапрошлом сезоне одну нашу ученицу мама хотела отправить в медицинский университет, но тест (и беседа с психологом) показал, что ребенок - творческая личность, и она добилась бы лучших результатов в режиссуре или актерском мастерстве. То есть набор предметов должен был быть другой, чем изначально планировали родители. Это важно определить хотя бы в начале 11 класса – что бы потом не было поздно.

— На какие предметы школьникам стоит обратить внимание?

— Все предметы по своему сложны. Но чаще всего проблемы возникают у ребят по математике. Ученикам 11 класса важно как можно раньше понять, какой уровень они будут сдавать — базовый или профильный. От этого зависит методика подготовки. А для этого нужно понимать в какие ВУЗы страны выпускник будет подавать документы. Кроме того, многие думают, что русский язык сдать легко, потому что он родной. Однако когда школьники видят задания, то понимают, что они сложные и нужно было начинать подготовку раньше, так как благодаря именно данному предмету можно "добрать" нужно количество балов для поступления.

— За какое время возможно хорошо подготовиться к экзамену?

— К экзамену реально подготовиться за год. В нашем центре "ИнПро" в августе можно бесплатно пройти тестирование и узнать уровень своей подготовки. В сентябре у нас начинаются активные занятия. Если ребенок нацелен и мотивирован, то за полгода можно улучшить оценку по предмету на 1 балл.

— Кто занимается со школьниками в вашем центре?

— В центре "ИнПро" работают профессиональные педагоги из школ и вузов города. Они проходят строгий отбор. У всех преподавателей большой стаж и опыт подготовки школьников к экзаменам.

— Как проходят занятия?

— У нас есть два варианта проведения занятий — групповые и индивидуальные. Выбор зависит от особенностей школьника. Некоторые ребята не могут заниматься с преподавателем один на один – и им больше подходит групповая форма обучения. Другим, наоборот, важен постоянный личный контакт с преподавателем. Не стоит считать, что в группах школьник получить меньше знаний. В центре формируются только однородные группы после тестирования ребят – с одним уровнем знаний. В них занимается максимум 4 человека, поэтому легко помочь каждому.

— Как вы контролируете успеваемость учащихся?

— Каждый ученик находится на контроле у преподавателей и руководителя центра. В нашем центре у всех школьников есть личный кабинет. Там они могут увидеть задания, свои оценки и рекомендации преподавателей. Благодаря этому, родители могут отслеживать успехи своих детей и видеть, как их ребенок готовится к экзамену.