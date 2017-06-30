Приемная кампания – 2017 стартовала в АГИК

В Алтайском государственном институте культуры стартовала приемная кампания 2017 года. Первыми абитуриентами института стали выпускники профессиональных учебных заведений, желающие получить высшее образование, а также выпускники высших учебных заведений, которые хотят продолжить обучение в магистратуре или получить второе высшее образование. В первую неделю работы приемной комиссией было принято более 300 заявлений.
Всего в АГИК в этом году будет зачислено 500 студентов для обучения как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости обучения. Они будут обучаться на 4-х факультетах: хореографическом, музыкальном, художественного творчества и информационных ресурсов и дизайна по 40 программам высшего образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и аспирантура.
Впервые в этом году ведется набор на новые профили бакалавриата "Танец и современная пластическая культура", "Интернет коммуникации и web-дизайн", "Оркестровые струнные инструменты", "Художественная роспись", специальность "Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ", программы магистратуры "Музыкально-инструментальное искусство" и "Этнокультурное образование".
Абитуриенты, поступающие на творческие направления, должны не только предоставить результаты ЕГЭ, кстати, средний балл прошлого года – 65, но и выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания. Подготовка к их сдаче начинается с 1 июля, а сами экзамены – 14 июля. Студентами АГИК станут самые талантливые и креативные ребята, ведь конкурс в институте, традиционно, составляет 6 человек на место.
У поступающих в институт популярны такие направления подготовки, как социально-культурная деятельность, режиссура, актерское искусство, хореография, дирижирование и народное пение. Кроме творческих, институт готовит специалистов по гуманитарным направлениям – туризм, выставочная и библиотечно-информационная деятельность, для поступления на которые, необходимы результаты ЕГЭ по русскому языку, обществознанию, литературе или истории. Выпускники художественных школ и студий могут продолжить образование по направлениям дизайн и декоративно-прикладное искусство.
В институте сформирована необходимая для обучения инфраструктура – специально оборудованные учебные аудитории, хореографические классы, художественные мастерские. Созданы условия для реализации научно-творческого потенциала студентов: современный концертный зал с уникальной акустикой, концертно-продюсерский центр, учебно-творческая аудиолаборатория для профессиональной звукозаписи, современный конференц-зал.
Иногородние студенты обеспечиваются местами в благоустроенных общежитиях.
Приемная комиссия находится по адресу: г. Барнаул, ул. Юрина, 277, телефон для справок 8 (3852) 54-73-59.
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