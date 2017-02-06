Программирование дистанционно в СибГУТИ: высшее образование без багов

Мы знаем ответы на эти вопросы: Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики — СибГУТИ — уже 16 лет дистанционно готовит специалистов, а диплом вуза ценится такими компаниями, как "2ГИС", МТС, "Яндекс", "Ростелеком" и др.

Борис Крук,

директор Межрегионального учебного центра СибГУТИ по переподготовке и повышению квалификации специалистов:

Дистанционное обучение предполагает в большей степени самостоятельную работу с учебным материалом. Такова его специфика. Вместе с тем существует много способов организации общения студентов с преподавателями и при дистанционном обучении: преподаватели проводят консультации с помощью электронной почты, по телефону, скайпу. Одним из новых инструментов общения являются вебинары – специальные виртуальные классы, где студенты могут видеть преподавателя и задать вопросы. Для общения студентов между собой организованы специальные форумы. Кроме того, за каждым студентом "закреплен" администратор, который будет всегда на связи и поможет в решении возникающих в процессе учебы проблем. Так что вы не останетесь наедине со своими проблемами.

Такая форма обучения наиболее востребована выпускниками техникумов и колледжей, которым необходимо высшее образование для карьерного роста и престижной работы. Помимо этого, людям с высшим образованием, желающим получить новую профессию, совмещая обучение с работой, такой формат учебного процесса будет также удобен. Ну а выпускники школ всех регионов нашей страны таким образом могут получить интересную специальность практически не выходя из дома. Кроме программирования, в СибГУТИ дистанционно можно получить образование и по другим направлениям обучения.

Почему абитуриенты выбирают дистанционное обучение в СибГУТИ?

Стоимость дистанционного обучения заметно ниже очной формы.

Нет необходимости покупать учебники, посещать лекции и сессии. Обучение проходит с помощью электронной литературы, вебинаров и обучающих программ.

Выпускники получают диплом гособразца.

Возможность спокойно совмещать учебу и работу. Студенты сами выбирают порядок и план обучения, исходя из наличия свободного времени.

Отзывы выпускников дистанционного обучения СибГУТИ свидетельствуют о том, что ими получены добротные знания, помогающие сделать карьеру на производстве. Они отмечают, что образование, полученное дистанционно в СибГУТИ, дает возможность развиваться дальше, приносить компании, в которой работаешь, бOльшую пользу.

Результаты исследований, проведенных в СибГУТИ, показывают, что дистанционное обучение в СибГУТИ способствовало карьерному росту 80% выпускников.

Подайте заявку и узнайте срок и стоимость обучения по вашей будущей специальности. СибГУТИ: 8 (383) 269-33-07, e-mail: dist@sibsutis.ru, сайт prog.sibsutis.ru

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