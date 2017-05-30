Ректоры АлтГТУ и АГМУ раскрыли свои доходы

Руководство двух алтайских вузов — АлтГТУ и АГМУ — отчиталось о своих доходах за 2016 год.
Максименко значится в статусе и.о. с конца мая 2016 года и является одним из четырех кандидатов на пост ректора. Выборы должны состояться в июле августе 2017 года.
Ректор "меда" Игорь Салдан по итогам 2016 года отчитался о доходе в 2,48 млн. рублей. Ректор владеет земельным участком (1416 кв. м), жилым домом (443 кв. м) и квартирой (53,5 кв. м).
Жена Салдана заработала 90 тыс. рублей, хотя годом ранее ее доход составлял 1,689 млн. рублей. Супруга ректора владеет тремя земельными участками , двумя нежилыми помещениями, объектами незавершенного строительства, а также распоряжается недостроенным жилым домом площадью 55,5 кв.м. Также у нее в собственности есть автомобиль Volkswagen Tuareg.
Ректоры остальных алтайских вузов до сих пор не опубликовали данные о своих доходах.
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