Ректоры АлтГТУ и АГМУ раскрыли свои доходы

Андрей Максименко.

И.о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко заработал 2,967 млн. рублей, сообщает "Банкфакс". Он владеет жилым домом (77,7 кв. м), двумя квартирами (29,6 кв. м и 94,6 кв. м), тремя земельными участками (1256 кв. м, 35 кв. м и 629 кв. м), гаражом (16,9 кв. м) и автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Максименко значится в статусе и.о. с конца мая 2016 года и является одним из четырех кандидатов на пост ректора. Выборы должны состояться в июле августе 2017 года.

Ректор "меда" Игорь Салдан по итогам 2016 года отчитался о доходе в 2,48 млн. рублей. Ректор владеет земельным участком (1416 кв. м), жилым домом (443 кв. м) и квартирой (53,5 кв. м).

Жена Салдана заработала 90 тыс. рублей, хотя годом ранее ее доход составлял 1,689 млн. рублей. Супруга ректора владеет тремя земельными участками , двумя нежилыми помещениями, объектами незавершенного строительства, а также распоряжается недостроенным жилым домом площадью 55,5 кв.м. Также у нее в собственности есть автомобиль Volkswagen Tuareg.

Ректоры остальных алтайских вузов до сих пор не опубликовали данные о своих доходах.