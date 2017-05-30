Образование

Ректоры АлтГТУ и АГМУ раскрыли свои доходы

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Сегодня, 12:22.
Образование

Руководство двух алтайских вузов — АлтГТУ и АГМУ — отчиталось о своих доходах за 2016 год.

АлтГТУ.
АлтГТУ. Фото : Михаил Хаустов.

Андрей Максименко.
Андрей Максименко.
И.о. ректора АлтГТУ Андрей Максименко заработал 2,967 млн. рублей, сообщает "Банкфакс". Он владеет жилым домом (77,7 кв. м), двумя квартирами (29,6 кв. м и 94,6 кв. м), тремя земельными участками (1256 кв. м, 35 кв. м и 629 кв. м), гаражом (16,9 кв. м) и автомобилем Toyota Land Cruiser 200.

Максименко значится в статусе и.о. с конца мая 2016 года и является одним из четырех кандидатов на пост ректора. Выборы должны состояться в июле августе 2017 года.

Ректор "меда" Игорь Салдан по итогам 2016 года отчитался о доходе в 2,48 млн. рублей. Ректор владеет земельным участком (1416 кв. м), жилым домом (443 кв. м) и квартирой (53,5 кв. м).

Игорь Салдан.
Игорь Салдан.

Жена Салдана заработала 90 тыс. рублей, хотя годом ранее ее доход составлял 1,689 млн. рублей. Супруга ректора владеет тремя земельными участками , двумя нежилыми помещениями, объектами незавершенного строительства, а также распоряжается недостроенным жилым домом площадью 55,5 кв.м. Также у нее в собственности есть автомобиль Volkswagen Tuareg.

Ректоры остальных алтайских вузов до сих пор не опубликовали данные о своих доходах.

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