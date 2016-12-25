Образование

Рособрнадзор назвал предмет, который школьники знают хуже всего

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Сегодня, 09:29.
Образование

Школьники России хуже всего знают историю своих регионов. К такому выводу пришел Рособрнадзор, оценив качество отечественного образования, пишет Федеральное агентство новостей.

Школьник с книгами.
Школьник с книгами. Фото : СС0.

Порядка 50 тысяч школьников приняли участие в национальном исследовании качества образования. Результаты неутешительны. Согласно историко-культурному стандарту, учащиеся должны были назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками.

"Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения", — прокомментировал глава НИКО и Всероссийских проверочных работ Сергей Станченко. Он добавил, что школьники плохо работают с картами.

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