Рособрнадзор назвал предмет, который школьники знают хуже всего

Школьники России хуже всего знают историю своих регионов. К такому выводу пришел Рособрнадзор, оценив качество отечественного образования, пишет Федеральное агентство новостей.
Порядка 50 тысяч школьников приняли участие в национальном исследовании качества образования. Результаты неутешительны. Согласно историко-культурному стандарту, учащиеся должны были назвать хотя бы одного исторического деятеля из своего региона, жившего между IX и XVIII веками.
"Разброс по регионам — от 2 до 72% выполнения", — прокомментировал глава НИКО и Всероссийских проверочных работ Сергей Станченко. Он добавил, что школьники плохо работают с картами.
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