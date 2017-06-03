Рособрнадзор запретил студентам поступать еще в несколько вузов страны

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки по итогам проверки, которая проводилась с 22 мая по 1 июня, запретила прием студентов в два частных вуза и одно образовательное учреждение лишила аккредитации. Об этом сообщается на сайте ведомства.
В частности, за неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в:
1. Байкальский гуманитарный институт;
2. Институт международной торговли и права (Москва).
По результатам проведенной проверки, Рособрнадзором лишена государственной аккредитации на образовательную деятельность Московская академия экономики и права по образовательным программам "Экономика и управление" (бакалавриат, магистратура) и "Юриспруденция" (бакалавриат, магистратура). Несмотря на то, что академия может продолжать обучать студентов по этим программам, она не сможет выдавать дипломы государственного образца и гарантировать отсрочку от службы в армии.
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