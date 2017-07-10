Топ-5 самых дорогих специальностей в вузах Барнаула

Самые дорогие специальности Барнаула:

1. Стоматология — 145 тыс. рублей/год;

2. Музыкально-инструментальное искусство, искусство костюма и текстиля — 144 тыс. рублей/год;

3. Дизайн, техническая физика — 129 тыс. рублей/год;

4. Физическая культура — 128 тыс. рублей/год;

5. Лечебное дело, фармация — 119 тыс. рублей/год.

АлтГУ

Самый дорогой факультет АлтГУ — факультет искусств. Желающим пройти обучение по направлению музыкально-инструментальное искусство придется заплатить 144 тыс. рублей за год. Столько же стоит учеба по специальности искусство костюма и текстиля. В приемной комиссии не смогли объяснить, с чем связана такая стоимость обучения.

Юридическое образование занимает в АлтГУ второе по стоимости место — 102 тыс. рублей. На третьем месте несколько направлений, среди которых экономика и бизнес-информатика, обучение по которым стоит 98 500 рублей.

АлтГТУ

Среди других специальностей высокой стоимостью выделяются дизайн и техническая физика. Обучение по этим направлениям стоит 129 тыс. рублей. Второе место по стоимости в вузе занимают несколько специальностей со стоимостью обучения в 88 500 рублей. Среди них: информационная безопасность и инноватика. Замыкает список бизнес-информатика со стоимостью 82 500 рублей.

АГМУ

Уже много лет самой дорогой специальностью в медицинском университете является стоматология — 145 тыс. рублей. На втором месте по стоимости обучения в АГМУ — лечебное дело и фармация (119 тыс. рублей). Третья по стоимости — педиатрия (109 тыс. рублей).

АлтГПУ

Дороже всего стоит обучение по направлению физическая культура — 128 100 рублей. На втором месте по стоимости в АлтГПУ находится прикладная информатика — 83 тыс. рублей. На третьем месте несколько специальностей со стоимостью около 79 тыс. рублей: теория и практика исторической науки и образования, логопедия.

АГАУ

Дороже всего, 83 600 рублей, стоит обучение по направлениям: ветеринария, зоотехния и лесное дело. За остальные специальности придется заплатить около 61 тыс. рублей.

РАНХиГС

Самым дорогим является обучение по специальности юриспруденция. Желающим стать юристами придется заплатить чуть больше 94 тыс. рублей. Немного дешевле стоит обучение по направлениям государственное и муниципальное управление, экономика — 87 305 рублей. Замыкает тройку лидеров РАНХиГС психология, со стоимостью чуть выше 85 тыс. рублей.

Финансовый университет

Очное обучение всем специальностям составляет 80 тыс. рублей. К ним относятся бизнес-информатика, менеджмент и экономика.

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Институт культуры не вошел в рейтинг. Информация о стоимости обучения на сайте не представлена. Корреспондент позвонил в приемную комиссию, где ему посоветовали обратиться в 105 кабинет.