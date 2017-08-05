Сельские школы Алтайского края получили к началу учебного года 23 новых автобуса

Школам из 20 районов края передали 23 новых школьных автобуса. Они оборудованы в соответствии со всеми нормами и правилами соответствующего технического регламента. Транспорт закуплен по краевой программе "Школьный автобус". Из бюджета региона было выделено 36,8 млн рублей. Об этом сообщает сайт правительства Алтайского края.
На эти деньги приобрели 15 автобусов "ПАЗ" на 22 посадочных места и восемь 12-местных микроавтобусов "Газель". Общая протяженность "школьных" маршрутов в крае превышает семь тысяч километров. Система работы школьных автобусов действует почти в 700 населенных пунктах - более 12 тыс. детей подвозят в 412 школ. В прошедшем учебном году на ежедневных школьных маршрутах работали 469 автобусов. Число школьных автобусов, эксплуатируемых в крае, - одно из самых больших в России.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Парк школьных автобусов требует ежегодного обновления. В этих целях, начиная с 2011 года, мы поэтапно заменяли автобусы, отслужившие нормативный срок. За четыре года заменили 246 автобусов. Но в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года новых правил организованной перевозки детей предстоит заменить еще 140 автобусов, выпущенных в 2007-2008 годах.
Новые автобусы соответствуют требованиям к обеспечению безопасной перевозки детей. Они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, устройством ограничения скорости движения. Усовершенствована система крепления ремней безопасности на детских сидениях, есть автоматическая ступенька у передней двери для маленьких пассажиров, устройство громкой связи с водителем.
17 новых автобусов 4 августа направили в муниципалитеты, где оптимизируют образовательную сеть, для обеспечения ежедневного подвоза детей в базовые школы в трех районах: Залесовском, Родинском и Романовском. Новые машины заменят автобусы, отслужившие нормативный ресурс.Кроме этого, новые автомобили получили два образовательных учреждения Барнаула, где учатся ребятишки с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит обеспечить мобильность 129 детям со статусом "инвалид детства".
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