Сельские школы Алтайского края получили к началу учебного года 23 новых автобуса

На эти деньги приобрели 15 автобусов "ПАЗ" на 22 посадочных места и восемь 12-местных микроавтобусов "Газель". Общая протяженность "школьных" маршрутов в крае превышает семь тысяч километров. Система работы школьных автобусов действует почти в 700 населенных пунктах - более 12 тыс. детей подвозят в 412 школ. В прошедшем учебном году на ежедневных школьных маршрутах работали 469 автобусов. Число школьных автобусов, эксплуатируемых в крае, - одно из самых больших в России.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Парк школьных автобусов требует ежегодного обновления. В этих целях, начиная с 2011 года, мы поэтапно заменяли автобусы, отслужившие нормативный срок. За четыре года заменили 246 автобусов. Но в связи со вступлением в силу с 1 января 2018 года новых правил организованной перевозки детей предстоит заменить еще 140 автобусов, выпущенных в 2007-2008 годах.

Новые автобусы соответствуют требованиям к обеспечению безопасной перевозки детей. Они оснащены системой спутниковой навигации ГЛОНАСС, цифровыми тахографами, устройством ограничения скорости движения. Усовершенствована система крепления ремней безопасности на детских сидениях, есть автоматическая ступенька у передней двери для маленьких пассажиров, устройство громкой связи с водителем.

17 новых автобусов 4 августа направили в муниципалитеты, где оптимизируют образовательную сеть, для обеспечения ежедневного подвоза детей в базовые школы в трех районах: Залесовском, Родинском и Романовском. Новые машины заменят автобусы, отслужившие нормативный ресурс.Кроме этого, новые автомобили получили два образовательных учреждения Барнаула, где учатся ребятишки с ограниченными возможностями здоровья. Это позволит обеспечить мобильность 129 детям со статусом "инвалид детства".