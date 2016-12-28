Фотофакты. Сергей Дугин вручил ключи от новых автобусов четырём школам

Школьные автобусы. Фото : barnaul.org. На вручении школьных автобусов. Фото : barnaul.org. На вручении школьных автобусов. Фото : barnaul.org. На вручении школьных автобусов. Фото : barnaul.org. На вручении школьных автобусов. Фото : barnaul.org. На вручении школьных автобусов. Фото : barnaul.org. На вручении школьных автобусов. Фото : barnaul.org. Школьные автобусы. Фото : barnaul.org.

Старые школьные автобусы уже выработали свой десятилетний ресурс. Теперь на новых автобусах в школу №52 будут возить 66 детей из отдаленного квартала №953а, а в школу №97 — ребят из Березовки и Казенной Заимки. Самое большое количество детей из прилегающих поселков обучается в школе №98 села Власиха.

Почти 400 детей смогут по достоинству оценить все преимущества нового автобуса. Воспитанники кадетского корпуса получили возможность выезжать на всевозможные соревнования. При этом дети будут ездить совершенно бесплатно.

Сергей Дугин,

глава администрации Барнаула:

Очень важно, чтобы ребята из отдаленных городских районов, пригородных поселков могли без проблем добраться до школы. Новые автобусы имеют все необходимое для обеспечения безопасности детей, оснащены системой ГЛОНАСС и тахографами. Желаю ученикам, чтобы они всегда с охотой ездили в новых автобусах в родную школу, чтобы в дневниках были только хорошие и отличные оценки!

Всего в Барнауле 16 школьных автобусов перевозят более двух тысяч детей по 21 маршруту.