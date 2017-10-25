Школы Барнаула начнут работать в одну смену к 2025 году

В Барнауле к 2019 году на учебу в одну смену планируют перевести десятиклассников, в 2021 году — начальную школу, а к 2025 году —основную, сообщает сайт barnaul.org.
По словам Сергея Дугина, к 2025 году ожидается увеличение числа обучающихся до 80 тысяч человек. Поэтому предстоит создать около 37 тыс. школьных мест.
Основные надежды возлагают на строительство новых зданий. В 2018 году школы построят в кварталах 2008 и 2006а.
В прошлом учебном году создано 2200 новых мест в 14 школах. Это позволило увеличить количество школ, работающих в одну смену с 11 до 23. Доля обучающихся в одну смену приблизилась в 70%. Кроме того, модернизировали 21 здание школы на общую сумму 183,5 млн рублей.
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