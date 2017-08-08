Образование

Школьники и родители Барнаула спорят о плюсах и минусах электронных дневников

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Сегодня, 10:00.
Образование

В 2017 году пятая часть школ Алтайского края перешли на электронную форму ведение журналов и дневников. Родители и школьники рассказали altapress.ru о своем отношении к этому нововведению.

Что может облегчить портфель школьника?
Что может облегчить портфель школьника? Фото : Анна Зайкова.

В новом учебном году число школ региона, перешедших на электронные дневники будет расти. Благодаря этому новшеству родители могут следить за успеваемостью детей через интернет на ресурсе "Сетевой регион. Образование" и узнавать о полученных оценках сразу после их выставления. Кроме того, на этом сайте можно увидеть домашнее задание и задать вопрос учителю.

Опрос

Никита, ученик 11 класса, уверен, что у электронного дневника больше плюсов, хотя теперь не получится скрыть от родителей плохую оценку.

Никита,
ученик 11 класса:

Электронный дневник — это удобно. Я в любой момент могу посмотреть оценки, причем все сразу, домашнюю работу можно увидеть там же, с учителями пообщаться. Еще можно надеяться, что кто-то добудет пароль преподавателя и всем понаставит пятерок.

Старые дневники это прикольно, с ними у всех связано много интересных воспоминаний, но электронный, действительно, практичнее, особенно для жителей городов, где интернет есть везде и всегда.

Антон Викторович, отец девятиклассника, считает, что благодаря электронному дневнику стало проще контролировать успеваемость сына.

Антон Викторович,
отец ученика 9 класса:

Сначала я скептически отнесся к появлению электронного дневника, но со временем оценил все его плюсы. Теперь сын не сможет вырвать листок с двойкой, ведь у меня всегда есть доступ к его оценкам. Кроме того, некоторые учителя дают дополнительные задания не из учебников, а размещают подробную информацию в электронной форме.

Еще мне нравится, что теперь у сына нет позорных записей от учителя. Иногда дневник пестрил такими посланиями, а мы с сыном долго беседовали по этому поводу.

Странные записи в дневниках.
Странные записи в дневниках.

Далеко не все родители хорошо отнеслись к электронным новшествам. Светлана Сергеевна, мама семиклассницы, считает, что систему электронных дневников нужно дорабатывать. По ее мнению, не все учителя добросовестно относятся к свои обязанностям.

Светлана Сергеевна,
мать ученицы 7 класса:

Бумажные дневники нравились мне больше. В нашей школе многие учителя формально относятся к электронной форме контроля оценок. Они заполняют дневники в конце четверти и отследить успеваемость ребенка невозможно. Хорошо еще, если к концу года у ребенка неожиданно появятся хорошие отметки, а если учитель выставит двойки, то времени для исправления уже не будет.

Кроме того, часто задания, которые учитель дал на самом деле, не совпадают с записями в дневнике. Приходится звонить педагогу и все переспрашивать.

Ложь. Обман.
Ложь. Обман.

Максим, учащийся 9 класса, считает, что из-за появления электронного дневника школьникам стало проще обманывать родителей.

Максим,
ученик 9 класса:

Когда электронные дневники только появились, у меня было несколько двоек по физике. Чтобы не получить дома, я сказал родителям , что учитель еще не дал пароль. Через неделю я исправил оценку, а родители об этом так и не узнали.

Мой приятель пошел еще дальше. Его мама, мягко говоря, не в ладах с техникой. Пару раз он показывал родителям оценки своего друга, который учится лучше.

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