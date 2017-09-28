СибУПК — подготовка специалистов только с высокой квалификацией

СибУПК. Фото : архив СибУПК. СибУПК. Фото : архив СибУПК. СибУПК. Фото : архив СибУПК. СибУПК. Фото : архив СибУПК. СибУПК. Фото : архив СибУПК. Информация действительна на момент публикации. Иллюстрация : архив СибУПК.

ВУЗ включает три факультета и 9 групп специальностей, по которым проходит обучение. У нас доступны любые формы обучения — очная, заочная, очно-заочная, дистанционная. Всем студентам очного отделения предоставляется благоустроенное общежитие на все время обучения, а студентам заочникам — на период сессии.

В состав СибУПК входят шесть корпусов, где проводятся занятия, лаборатории, медиа-аудитории, оборудованные с применением современных технологий. Есть обширная библиотека, занимающая целый корпус, бассейн, спортзалы, а также своя база для отдыха, располагающаяся на берегу Новосибирского водохранилища.

Мы обучаем специалистов, передавая им свои знания и опыт. Наш выпускник — это достойный образец качественной подготовки профессионалов.

Выпускникам по окончании университета выдаются дипломы государственного образца.

Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 26

Телефон/факс: (383) 314-00-39

E-mail: common@sibupk.nsk.su

rector@sibupk.nsk.su