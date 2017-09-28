Образование

СибУПК — подготовка специалистов только с высокой квалификацией

Сегодня, 10:59.
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Наш университет на данный момент является единственным ВУЗом потребительской кооперации на Дальнем Востоке, Сибири и Урале.

ВУЗ включает три факультета и 9 групп специальностей, по которым проходит обучение. У нас доступны любые формы обучения — очная, заочная, очно-заочная, дистанционная. Всем студентам очного отделения предоставляется благоустроенное общежитие на все время обучения, а студентам заочникам — на период сессии.

В состав СибУПК входят шесть корпусов, где проводятся занятия, лаборатории, медиа-аудитории, оборудованные с применением современных технологий. Есть обширная библиотека, занимающая целый корпус, бассейн, спортзалы, а также своя база для отдыха, располагающаяся на берегу Новосибирского водохранилища.

Мы обучаем специалистов, передавая им свои знания и опыт. Наш выпускник — это достойный образец качественной подготовки профессионалов.

Выпускникам по окончании университета выдаются дипломы государственного образца.

Адрес: 630087, г. Новосибирск, пр. К.Маркса, 26
Телефон/факс: (383) 314-00-39
E-mail: common@sibupk.nsk.su
rector@sibupk.nsk.su

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