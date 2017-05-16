Образование

Сколько денег компенсирует бюджет за путевки в лагеря отдыха в Алтайском крае

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Сегодня, 19:00.
Образование

Краевые власти озвучили суммы софинансирования из бюджета региона стоимости путевок в оздоровительные лагеря летом 2017 года. От пяти до 10 тысяч рублей будет доплачивать краевой бюджет за алтайских школьников, отдыхающих в таких лагерях.

Дети.
Дети. Фото : Михаил Хаустов.

Сколько будет доплачивать край:

  • 5000 рублей для всех граждан, живущих на территории Алтайского края и воспитывающих детей школьного возраста (до 15 лет включительно);
  • еще 3500 рублей к имеющимся пяти тысячам для сотрудников бюджетной сферы;
  • 10 000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка для многодетных семей, направивших на отдых в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей Алтайского края троих и более детей школьного возраста.

По данным заместителя председателя правительства края Надежды Капура, всего на организацию оздоровительной кампании предусмотрено порядка 440 миллионов рублей. Планируется, что в лагерях различного типа отдохнут и поправят здоровье более 160 тысяч алтайских ребят. За счет краевого бюджета собираются приобрести 897 путевок на организацию отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации: детей-сирот, детей-инвалидов, детей, которые воспитываются родителями-инвалидами, а также детей, у которых родители были участниками боевых действий.

Кроме того, летом в крае хотят трудоустроить около 10 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет в школьные ремонтные бригады, бригады по озеленению, благоустройству улиц. Как сказала Надежда Капура, приоритетным правом при таком трудоустройстве будут пользоваться старшеклассники из малообеспеченных семей.

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